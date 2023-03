Qui est Frederik D’Hollander, le nouveau coach de Zulte Waregem, qui va faire ses débuts face au Standard ?

Si l’arrivée de Vormer, combinée à celle de Brüls, avait laissé augurer de belles choses au mois de janvier, la blessure de l’ancien capitaine brugeois a enrayé la machine et le Essevee n’a plus gagné depuis le 18 janvier dernier, à Anderlecht, et qui compte quatre points de retard sur le premier non relégable (Courtrai).

Pour tenter de retrouver le chemin de la victoire, Zulte Waregem a décidé de nommer, en intérim, Frederik D’Hollander à la tête de son équipe (avec Davy De fauw comme adjoint). Frederik qui ? Voici trois choses à savoir sur lui.

1 C’est une icône de Zulte Waregem

Son nom n’évoque peut-être pas grand-chose en Wallonie, mais à Zulte Waregem, Frederik D’Hollander est ce qu’on peut appeler un monument. Formé à Waregem, où il a évolué sous Aimé Antheunis, il s’est un peu perdu à la suite de blessures avant de rejoindre Zulte en 1998 après un appel de Franky Dury. Après la fusion entre Zulte et Waregem, il défend les couleurs du Essevee durant cinq saisons et devient le meilleur buteur du club avec 54 buts. Un record qui a été battu en 2015 par un certain… Mbaye Leye, qui inscrira 87 buts.

2 Il est surnommé Fred Raket

D’Hollander était un finisseur né. Un voleur de buts. Il marquait tellement facilement qu’on le surnommait Fred Raket. Mais c’était aussi un gros travailleur. Avec lui, travail, discipline et engagement sont les maîtres mots. D’Hollander est devenu un véritable héros à Zulte Waregem le jour où il a marqué un but à la dernière minute face à Hamme lors d’un match pour la promotion.

3 Il a été entraîneur en provinciale

Barré par Ibrahim Salou à Zulte Waregem en D1, D’Hollander redescendra de catégorie jusqu’à Jong Zulte, une équipe de provinciale dont il deviendra entraîneur après sa carrière de joueur. En 2018, il offre à son équipe l’accession à la première provinciale puis fait son retour à Zulte Waregem pour s’occuper des U18 et devenir l’adjoint des U21. Placé à la tête des U23 en début de saison, le voilà désormais entraîneur principal de l’équipe première. Son plus gros challenge, qui commence par un déplacement au Standard ce samedi.