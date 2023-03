Ronny Deila fâché comme rarement après Standard-Zulte (2-2) : "On n’est pas les rois, on doit avoir plus de couilles”

”Je suis très, très déçu. Tant par la performance que par le résultat. On a bien commencé le match, on a eu 35 bonnes minutes puis on a perdu trop de ballons. Je ne sais pas combien de fois nous avons été dans leur rectangle. Nous avons eu plusieurs grosses occasions mais nous n’avons pas marqué. On a manqué d’efficacité et de qualité en zone de finition. Et on sentait que le retour de Zulte dans le match se rapprochait. C’était beaucoup trop simple pour eux. Je ne suis pas content du tout. Je suis irrité et frustré.”

guillement "On n'a pas le niveau du top 4, on doit penser à l'Europe via le top 8."

Ses joueurs ont-ils fait preuve de suffisance ? “De quoi pourrions-nous être suffisants ? D’être à la 7e place du classement ? Nous ne sommes pas les rois quand on gagne deux matchs. Il faut montrer qu’on n’a des couilles (sic). On a trop de hauts et de bas. On doit apprendre de cela mais on avait l’occasion de sécuriser le top 8 et de se replacer pour le top 4. C’est raté. Je ne vois d’ailleurs pas le niveau du top 4 dans mon équipe. On doit penser au top 8 et à atteindre l’Europe par ce biais.”