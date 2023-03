La même équipe trois fois de suite ? Suivez Standard-Zulte en direct dès 20h45

Que le Néerlandais se rassure, celle de son substitut, Stipe Perica, ne l’était pas non plus. Pour le reste, trois Rouches devront faire attention à l’avertissement de trop sous peine de louper le déplacement à Ostende après la trêve internationale, il s’agit de Melegoni, Cimirot et Dönnum.

En face, on attend de voir quel visage le nouveau coach de Zulte Waregem, Frederik D’Hollander, donnera à son équipe pour sa première, lui qui a succédé à Mbaye Leye. Le Sénégalais avait sans doute pointé la date du 18 mars, celle de son retour à Sclessin, dans son agenda mais il brillera par son absence. “C’est toujours compliqué lorsqu’un adversaire change de coach durant la semaine qui précède le match. C’était le cas à Malines et à Bruges. Mais le nouveau coach ne peut pas tout changer non plus. Quoi qu’il arrive, nous devons avant tout nous focaliser sur nous”, a précisé Ronny Deila.