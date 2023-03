L’avis de l’expert : Dussenne a prouvé qu’il méritait d’être prolongé par le Standard

Mais on a changé d’avis. Ou plutôt il nous a fait changer d’avis. Exemplaire sur et en dehors du terrain, le capitaine du Standard est l’un des meilleurs Rouches depuis le début de l’année 2023, malgré des circonstances tout sauf évidentes. Il sait qu’il ne sera plus Standardman dans trois mois mais ça ne le change pas. Défensivement, son sens de l’anticipation et son jeu aérien sont précieux, tout comme sa relance. Et offensivement, il a marqué, samedi, son cinquième but de la saison. Le meilleur total pour un défenseur en Pro League. Dussenne s’érige même comme le troisième meilleur buteur du Standard, derrière Zinckernagel et Balikwisha.

Au-delà de cet aspect purement footballistique se pose aussi la question de l’encadrement des jeunes dans le vestiaire. Le Standard a prolongé massivement ses talents (Godfroid, Poitoux, Epolo, Thiago, Kuavita, Noubi, Balikwisha, Canak, Mawete et Ngoy) et la plupart évoluent dans le secteur défensif. Profiter de l’expérience d’un Dussenne à leurs côtés leur permettrait de grandir plus rapidement… et de gagner en valeur. L’investissement va plus loin que la simple possibilité de revente du défenseur. Dans le passé, l’exemple des Goreux, Gillet, Pocognoli ou Mpoku peut également être rappelé. Pour la direction liégeoise aussi, il est encore nous de changer d’avis.