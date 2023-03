Le Standard veut à nouveau régner sur le foot féminin

Vers plus de professionnalisation

Après des années de domination sur le foot belge féminin, le Standard court après un trophée depuis 2018. Pour y remédier, le club entend se professionnaliser. “Nous avons constaté que les journées de nos filles étaient trop remplies entre l’école, les entraînements le soir ou le boulot. Certaines ne pouvaient se nourrir ou se reposer correctement ce qui impactait la performance”, lance Ingrid Vanherle, General Director Women’s Football/Futsal&External Affairs. “Nous allons ainsi passer de quatre à cinq séances par semaine, dont trois en matinée. C’est un gros changement et nous espérons que d’autres clubs emboîteront le pas vers cette professionnalisation. En interne, ce nouveau timing a été adopté par toutes les joueuses sauf pour une avec laquelle on va s’organiser pour trouver une solution. Nous allons aussi intégrer un élément féminin au staff la saison prochaine.” Les modifications ne s’arrêteront pas là à Sclessin. “Nous allons mettre l’accent sur la nutrition et les cycles menstruels. Je suis persuadée que ces derniers ont un impact sur les performances et on a d’ailleurs commencé à collecter des données cette saison qui le confirment. Notre préparateur physique, Carlos Rodriguez, participera d’ailleurs à une conférence à ce sujet la semaine prochaine à Rome. Quant à la nutrition, elle est primordiale à nos yeux et c’est pourquoi une nutritionniste se tient à la disposition de nos joueuses, mais aussi de nos jeunes. On ne veut pas rester à l’arrêt et on entend bien avoir une longueur d’avance sur nos adversaires pour espérer aller chercher le titre la saison prochaine.”

guillement Pierre Locht : “Le but est d'atteindre la barre des 10 000 spectateurs le 18 mai à Sclessin.”

L’équipe en net progrès

Après une première victoire en playoffs (0-2 à Gand), le coach, Stéphane Guidi, dresse le bilan. “On s’est amélioré par rapport à la saison dernière. On constate qu’avec les mêmes joueuses, on a pris 17 buts là où on en avait concédé 29 la saison dernière et on en a également inscrit cinq de plus.” Aujourd’hui, le T1 et ses joueuses ont un objectif précis : remporter la Coupe. “On se servira de l’expérience de la défaite de la finale de 2022 pour grandir et tenter d’inverser la tendance cette saison face à une belle équipe de Genk mais, sur un match, nous sommes capables de le faire.”