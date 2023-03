Licences : l’auditorat propose de délivrer la licence au Standard

Pour rappel, la saison dernière, le Standard avait été recalé en première instance car le rachat du club n’était pas encore entériné. À l’époque, le souci majeur semble être le manque de certitudes, ou à tout le moins l’absence du caractère officiel du rachat du Standard, repris à 100 % par 777 Partners.

Ce n’est plus le cas un an plus tard et le club liégeois devrait donc recevoir sa licence dans les prochaines semaines.