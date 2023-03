William Balikwisha fait ses débuts avec la RDC face à la Mauritanie

William Balikwisha, la révélation de la saison au Standard, a fait ses débuts pour la République démocratique du Congo vendredi. Le frère aîné de Michel-Ange Balikwisha est monté en tant que remplaçant à l'heure de jeu face à la Mauritanie. Merveille Bokadi, également du Standard, était titulaire. Les Congolais l'ont emporté 3-1 et prennent ainsi leurs premiers points après deux défaites. Le Congo est actuellement quatrième et dernier du groupe I. Cependant, la qualification pour la Coupe d'Afrique reste possible. Le Gabon, leader, compte 7 points, la Mauritanie (4 pts) et le Soudan (3 pts).