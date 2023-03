Deila avant le déplacement à Ostende “Pas une situation idéale mais on est habitué”

Ce n’est que ce lundi que les Standardmen, qui n’ont pas été retenus par leur équipe nationale, ont retrouvé le chemin de l’entraînement après avoir reçu une semaine de congé. “Il était important de se déconnecter un peu avec cet enchaînement de matchs. La saison est longue. On avait beaucoup d’internationaux et quasiment 50 % de l’équipe absente, même chez les jeunes. Il est donc difficile de travailler tactiquement dans ces conditions. C’est pourquoi on a donné une semaine aux joueurs avec un programme de course qu’ils ont parfaitement suivi”, lance Ronny Deila qui, lui aussi, en a profité pour se vider la tête. “C’est nécessaire. À ce moment de la saison, c’est primordial de sortir un peu de ce cercle infernal. J’espère que les joueurs en ont profité et que cela leur donnera un boost pour le reste de la phase classique. De mon côté, j’ai pris un peu de vitamines D en Espagne où j’ai assisté au Clasico à Barcelone. J’ai également joué au golf mais je n’ai pas été très bon (rires).”