Standard : demande de renseignements supplémentaires pour la Licence

Une semaine plus tard, la donne semble avoir sensiblement changé. En effet, la Commission des Licences a adressé une demande de renseignements supplémentaires aux dirigeants liégeois. L’objet de ce questionnement porte sur les fonds qui proviennent de la société 777 Partners. La Commission des Licences, qui a pourtant noté que le Matricule 16 était en ordre, aimerait avoir plus d’informations quant aux futurs montants qui seront débloqués par le groupe américain pour le club, montants qui sont alloués au fur et à mesure et ce, en fonction des besoins. Il a été demandé au Standard de fournir ces informations pour le 4 avril avec la possibilité d’une séance de questions-réponses le lendemain. Au club, on est tout à fait serein.