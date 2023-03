Le Standard devrait lever l’option pour Ziani

L’hiver dernier, il a été rappelé par Ronny Deila et le staff de l’équipe A pour participer au stage à Marbella où il a laissé une belle impression. Prêté avec option d’achat par l’Union, Ziani se plaît à Sclessin où il se verrait bien poursuivre sa carrière avec l’espoir d’y percer dès la saison prochaine. Pour ce faire, il faut que la direction liégeoise lève l’option du prêt. Une décision est attendue ce vendredi 31 mars et la tendance serait positive quant à la levée de l’option. Restera à voir si l’Union activera, ou non, la contre option qu’elle a incluse dans le contrat de prêt. Elle a quelques jours pour le faire.