L’homme libre, avec systématiquement la bonne décision dans sa distribution. Peu de pertes de balle, si ce n’est une aux abords de son rectangle où il aurait dû être plus pragmatique. Il a brillé par son calme et son aisance balle au pied. Il a orienté le jeu et dicté le tempo.

À lire aussi

Bodart – 6

Alerte et autoritaire, à l’image de sa première sortie aérienne face à Ambrose. Il est impuissant sur le but d’Arase.

Dussenne – 5

Il a guidé par la voix, mais pas par l’action : son duel perdu, fruit d’une maladresse dans son geste défensif, enclenche un jeu de dominos dans le marquage et permet à Ostende de réduire le score. Des relances sans destinataire.

Bokadi – 6

Il a répondu présent dans le duel physique avec Hornby. Comme ses partenaires de défense, il a résisté à la pression du KVO.

Laifis – 6

Les Côtiers ont cherché à passer par son flanc et dans son dos, sans succès. Il a été solide.

Fossey – 7

Actif sur le flanc droit, avec plus d’athlétisme, mais moins de technique, que son homologue à gauche. Il s’est offert son deuxième but en deux matchs. Il a été sonné après avoir encaissé un solide coup sur la tête. Bien en place.

Donnum – 7

Inspiré lors des 30 premières minutes où tout lui a réussi. Il adresse un centre intelligent pour le but d’ouverture (qui ne comptera pas comme un assist) et enchaîne avec un bon corner qui permet à Fossey de marquer. Il a mêlé travail et finesse.

Cimirot – 6

Il a éteint les brèches et compensé dans l’ombre. Comme d’habitude.

Balikwisha – 6

Auteur de la première grosse occasion rouche, sauvée sur la ligne par Ndicka. Il a fait montre d’une dangereuse capacité d’infiltration. Il a souvent trouvé l’espace dans le dos des Ostendais.

Zinckernagel – 6

Techniquement au-dessus, il s’est bien trouvé avec Donnum. Il a été la cible d’interventions bien (trop) musclées, comme celle qui a vu Urhoghide prendre rouge. Il n’a manqué que la finalité dans ses entreprises.

Ohio – 6

Il prend un gros coup dès la 3e minute, mais se montre décisif quelques instants plus tard. Le premier but ne lui est pas accordé. Pour le deuxième, il prend superbement la profondeur, avec le bon timing, et fait preuve de sang-froid devant Hubert. Un peu plus difficultés dos au but. Il s’est effacé après la demi-heure.

Perica – 5

Une montée qui a peu influencé la rencontre. Deux (petites) occasions à son compte.

Melegoni – 6

Il a efficacement remplacé Fossey à droite. Il a directement pris le relais.