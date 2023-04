”On a su rester sérieux jusqu’à la fin” : les Rouches satisfaits après la victoire à Ostende

À lire aussi

Balikwisha : “C’était un match presque parfait collectivement. On a bien respecté les consignes de l’entraîneur et on a su rester sérieux jusqu’à la fin. Le coach nous avait dit qu’il jouait avec beaucoup de longs ballons et qu’il fallait bien rester en bloc derrière. On prend match après match, là on est 5e, mais on va juste préparer la rencontre de la semaine prochaine contre Genk. On essayera de faire un bon match devant nos supporters.”

Thalhammer : “On fait un très mauvais début de match, les 15-20 premières minutes n’étaient pas assez bonnes. C’était mieux par la suite, mais c’était déjà trop tard. On fait un bon début de seconde mi-temps puis on se prend une stupide carte rouge. On est évidemment déçu, mais on se remettra au travail dès lundi pour aller chercher les trois points à Saint-Trond. Je suis content de la façon dont nos supporters nous soutiennent, mais pas de la façon dont on leur rend.”

Deila : “Les 20 premières minutes étaient vraiment bonnes. J’ai tout de même un petit regret de les avoir relancés dans le match avec ce but avant la mi-temps. On sait que ce n’est pas simple de gagner ici. Je me réjouis déjà de la belle affiche de la semaine prochaine contre Genk.”