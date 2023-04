Ostende – Standard: les mêmes Rouches que contre Zulte Waregem ? (Direct à 20h45)

On ne change pas une équipe qui gagne. Et une équipe qui a mené 2-0, avant d’être reprise dans le dernier quart d’heure ? Ronny Deila avait l’impression d’avoir trouvé une équipe de base, avec ses neuf titulaires habituels (Bodart ; Dussenne, Bokadi, Laifis ; Fossey, Alzate, Dönnum ; Balikwisha et Zinckernagel) et deux compléments utiles : Cimirot, pour équilibrer le milieu et soulager Alzate ainsi que Ohio, pour animer le front offensif.