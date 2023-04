Standard : une victoire en trois points et un Top 8 presque acquis

Trente premières minutes de grande qualité…

Le Standard a habitué à démarrer certains matchs pied au plancher. Il suffit de se souvenir du succès contre l’Antwerp (3 buts lors des dix premières minutes). En marquant trois buts lors des vingt premières minutes à Ostende, via un doublé de Noah Ohio (la Pro League a accordé à l’attaquant néerlandais le premier but) et de Fossey, les Rouches ont parfaitement appliqué les consignes de Ronny Deila.

”L’entraîneur avait prévenu que c’était une équipe qui s’appuie sur les longs ballons, qu’il fallait être attentifs à la retombée”, notait William Balikwisha. Dans la construction, le Standard a été supérieur, et a su être efficace, comme il l’avait été contre Westerlo récemment. “Le coach voulait qu’on commence fort”, appuie Merveille Bokadi.

Deila, lui, a dit sa satisfaction de voir son équipe être aussi appliquée. “On a montré, pendant ces trente minutes, notre meilleur visage. C’était un très bon niveau.” Ostende n’a rien fait pour mettre en difficulté les Rouches, au contraire, mais tout le crédit de cet avantage revient à Noah Ohio, bon dans ses déplacements, à Alzate, précieux à la construction, et à Fossey, actif dans son couloir, pour citer les trois meilleurs joueurs de samedi soir.

…puis une heure moyenne

En fin de première période, le Standard a commencé à lever le pied, et la réduction du score aurait pu faire resurgir les mauvais souvenirs de Zulte Waregem. Ronny Deila, dont les discours sont (très) explicatifs, a sans doute dit un certain mot commençant par f et finissant par g pour rappeler ses joueurs à la vigilance et ne pas connaître la même blague que quinze jours avant.

Touché au visage, Fossey a dû être remplacé. Mais il semble que l'arrière droit ne souffre pas trop. ©GVG

Mais le premier quart d’heure de la deuxième mi-temps a été trop brouillon, ce qu’a reconnu sans peine Bokadi : “Nous n’étions pas bons, nous sommes restés trop bas.” L’exclusion d’Urhoghide, pour une faute dangereuse sur Zinckernagel, a facilité les choses, mais Deila a tout de même glissé : “On s’est rendu la vie difficile, on a joué plus lentement, j’ai été un peu frustré.” Mais l’entraîneur norvégien, en bon manager, a fini par rappeler qu’il était satisfait de l’ensemble.

Il n’empêche que cette baisse de régime rappelle que cette équipe a encore tendance à avoir des hauts, très hauts, et des bas qui interpellent, comme une formation toujours inconstante. La course au Top 8 est bien partie, mais quand le ticket sera validé, il faudra veiller à rester concerné jusqu’au bout.

Le Top 8 est quasiment acquis

La victoire était nécessaire pour les Rouches, après les succès du Cercle Bruges et de Charleroi. Avec cinq points d’avance sur le neuvième, et trois matchs à disputer, Ronny Deila a sorti sa calculette : “Avec une victoire, ou trois points, on sera dans le Top 8.” Évidemment, l’entraîneur norvégien ne veut pas s’en contenter. S’il n’a pas trop insisté sur le Top 4 – le Standard est à cinq points de Gand -, il a déjà mis le cap sur Genk, ce dimanche, et se servira de la première demi-heure. “On a pris de la confiance pour la suite avec ces trente premières minutes.”

Steven Alzate disait encore croire à la quatrième place – “si on gagne les trois prochains matchs et que les autres perdent des points…” – mais les Rouches savent qu’ils ont rarement été inspirés quand ils ont voulu se projeter. C’est cliché, mais Bokadi avait résumé l’affaire : “Il reste trois matchs, on ne regarde pas les autres et on verra où ça nous mène.”

La réception de Genk, puis celle de Charleroi, peut être de beaux enchaînements, à condition d’être au niveau de la première demi-heure vue à Ostende. Seul bémol de la soirée, samedi, la sortie sur blessure de Marlon Fossey, touché au visage et sonné, après un contact avec Ndicka. Un point sera fait en début de semaine, mais cela ne semblait pas trop grave. C’est important quand on sait que l’équipe alignée à la Côte était la même pour la quatrième fois d’affilée.