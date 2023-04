Le Standard a marqué trois buts en moins de vingt minutes, pour une entame de match parfaite. Guillaume Hubert, l’ancien gardien du Standard, a aidé les Rouches à ouvrir le score en ne sortant pas de manière assez autoritaire sur le premier but, un contre son camp de Barac. Par la suite, Ohio a conclu un service parfait d’Alzate sur un contre puis Fossey a prolongé un corner de Dönnum mal défendu par des Ostendais particulièrement amorphes. Un chiffre illustre la domination : au bout de vingt minutes, le Standard avait 75 % de la possession.

…puis un match trop brouillon

Les Liégeois n’ont pas vécu la même mésaventure que contre Zulte Waregem, quand ils avaient été rejoints au score après avoir mené 2-0. Mais après les trois premiers buts, et donc au bout de la première demi-heure, on a eu la sensation que Dussenne et ses équipiers ont trop facilement levé le pied, laissant les Ostendais marquer avant le repos, puis étant auteurs d’une deuxième période vraiment trop moyenne, même en supériorité numérique à l’heure de jeu. Davida aurait pu marquer son premier but pour le Standard, mais sa réalisation a été annulée pour un hors-jeu.

Fossey, sonné et remplacé

Touché au visage à la suite d’un tacle de Ndicka en deuxième période, Marlon Fossey a essayé de poursuivre la rencontre, mais au bout d’une petite dizaine de minutes, il a dû renoncer. L’arrière droit, visiblement sonné, a été remplacé par précaution par Melegoni.

La même équipe, pour la quatrième fois de suite

Cela fait quelques semaines que Ronny Deila ne surprend plus dans ses compositions d’équipe. Pour la quatrième fois de suite après Westerlo, Bruges et Zulte Waregem, l’entraîneur norvégien a aligné la même équipe de départ, confortant Noah Ohio dans son rôle d’avant. Un choix payant puisque l’attaquant néerlandais a marqué et est impliqué dans cinq des treize derniers buts liégeois (deux réalisations et trois passes décisives).

Urhoghide, une exclusion logique

À l’heure de jeu, Osaze Urhoghide a été l’auteur d’un tacle dangereux, au milieu du terrain, sur Philip Zinckernagel. Le défenseur anglais, prêté par le Celtic Glasgow, a mis une intensité un peu trop british dans son intervention, et c’est logiquement que M. Van Damme l’a exclu.

La fiche technique

Arbitre : Kevin Van Damme

Buts : Barac, c.s.c., 0-1, 8e ; Ohio, 0-2, 11e ; Fossey, 0-3, 19e ; Arase, 1-3, 40e

Carte rouge : Urhoghide, 60e

Cartes jaunes : McGeehan, Dewaele, Ndicka, Canak

OSTENDE : Hubert ; Urhoghide, Rodin, Barac (87e Bätzner) ; Arase (46e Atanga), McGeehan (87e Tanghe), Dewaele (46e D’Arpino), Ndicka ; Ambrose, Sakamoto, Hornby

STANDARD : Bodart ; Dussenne, Bokadi, Laifis ; Fossey (69e Melegoni), Alzate, Cimirot, Dönnum ; Balikwisha (87e Canak), Zinckernagel (90e+1 Davida), Ohio (69e Perica)