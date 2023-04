”La surexcitation d’Ostende a été contreproductive. Évoluer avec deux attaquants, comme le KVO l’a fait en première mi-temps, était impossible. Le Standard avait un homme de plus au milieu. Le pressing côtier a été réalisé avec un temps de retard et de l’énergie a été dépensée inutilement. Des joueurs comme Alzate, Balikwisha, Zinckernagel se sont fait plaisir. Un relâchement s’est installé dans le chef des Liégeois quand Ostende a commencé à gagner des seconds ballons. Ils sont tombés dans ce que j’appelle 'la facilité' – et pas 'la suffisance'. Avec beaucoup de pertes de balle. Le Standard a un tout petit peu douté. Et puis Ostende s’est tiré une balle dans le pied quand Urhoghide a été exclu.”

2. “Trop tôt pour dire qu’ils ont appris la leçon de Zulte.”

”Un parallèle peut-être tiré entre ce match et celui contre le Cercle Bruges. Déjà contre le Cercle, le Standard avait bien absorbé le pressing adverse. Il a fait pareil. Les Rouches ont été calmes et justes techniquement. Le seul bémol : il a manqué ce côté tueur. Ils ont eu droit à des boulevards et auraient dû marquer un quatrième et un cinquième. Il est encore trop tôt pour dire qu’ils ont appris la leçon après Zulte. D’autant plus que le contexte était différent. Mais cette rencontre avait tout d’un match piège : 2 h 30 de car, un terrain mouillé, du vent… Les Standardmen ont été appliqués, énergiques et ont mis de l’intensité. Ils ont bien répondu.”

3. “Alzate pour le liant et la fluidité.”

”La plus belle preuve de la qualité d’Alzate : même s’il est sous pression, ses coéquipiers lui donnent le ballon. Et il ne va pas la perdre. Le Colombien est un joueur qui tourne et pivote facilement. Il amène du liant au jeu. L’idéal serait de le conserver lui et Zinckernagel quand tu vois la dimension qu’ils ont prise. Dans le noyau actuel, qui pourrait prendre leurs places ? Personne. Il faudra trouver un substitut à l’extérieur et repasser par la case “intégration”. Le Standard n’a peut-être pas toutes les cartes en main. Alzate est l’homme de la fluidité. Zinckernagel, celui de la deuxième passe. Il partage son poste derrière les attaquants avec Balikwisha. Il a peut-être besoin d’être seul n°10. Samedi, le Danois aurait dû et pu faire mieux.”

4. “Il ne faut pas qu’Ohio se sente installé dans l’équipe.”

”Ohio a été très bon. Il a profité des erreurs individuelles des adversaires. Le Néerlandais a parfaitement géré son un-contre-un face à Hubert. Il ne faut pas s’enflammer. Le garçon montre des bons signes mais est encore en post-formation. Il ne faut qu’il se sente installé dans l’équipe. Cela doit raviver la concurrence. J’ai bien aimé la prestation de Bodart aussi. Il n’a pas été sollicité souvent, mais quand il l’a été, c’était dans de sales situations. Il a rassuré toute l’équipe, notamment au moment où Ostende a poussé. L’origine du but aurait, elle, pu être évité. Quand il va au duel, Dussenne manque d’autorité et il n’a pas de chance non plus. Il aurait dû être plus dominant, mais je ne dirai pas non plus que c’est une erreur individuelle.”