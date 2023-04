On a suivi un cours de français avec les joueurs du Standard

C’est un cours de français que vont suivre, en ce mardi après-midi, Marlon Fossey, Steven Alzate et Filippo Melegoni. Noah Ohio et Philip Zinckernagel se font excuser pour ce dernier cours de la saison, donné par Sébastien Hurlet, professeur de français dépêché par le Ceran, un institut d’apprentissage des langues.

Il fut une époque, et cela arrive encore, où certains joueurs ne faisaient jamais l’effort de parler français. On ne citera pas de nom, mais les exemples ne manquent pas. L’anglais leur allait très bien, parfois pour des questions de facilité, parfois pour être certain d’être bien compris.

Du côté des entraîneurs aussi, la notion du français est importante. Ron Jans, à l’époque de Roland Duchâtelet, avait par exemple tenté de parler en français lors de ses conférences de presse. Mais l’effet a été plus négatif que positif, et le message du technicien néerlandais n’était pas toujours bien compris. Ricardo Sa Pinto avait aussi tenté le français, avant de revenir à l’anglais, pour être certain de mieux gérer certaines subtilités de langage. Ronny Deila ne prend pas de cours de français, et donne toutes ses conférences de presse en anglais, tout comme il s’exprime en anglais dans le vestiaire.

Marlon Fossey, qui apprenait l’espagnol à Fulham, prend des cours particuliers en plus

Le Standard n’a jamais imposé de suivre des cours de français, mais il propose cette possibilité à ses joueurs. C’est une manière de permettre aux recrues de s’intégrer dans la communauté où ils vivent, d’interagir avec le personnel local mais aussi dans la vie de tous les jours. La seule contrainte : quand un joueur accepte l’idée de suivre les cours, il lui est demandé d’être régulier dans son suivi.

Les joueurs, attentifs, prennent note des phrases écrites au tableau. ©MICHEL TONNEAU

Cette saison, ils sont cinq à avoir bénéficié des cours, dont trois joueurs prêtés, Zinckernagel, Alzate et Melegoni. Et deux cours, sur les dix qui ont été donnés, ont dû être annulés en raison du calendrier sportif. Pour le reste, les séances, d’une heure et demie chacune, ont été suivies avec une certaine application.

Pour ce dernier cours, Marlon Fossey est le premier à se présenter. L’arrière droit américain, qui avait commencé à apprendre l’espagnol quand il était encore à Fulham, s’est rapidement mis au français “par respect pour l’endroit où je vis, et pour communiquer plus facilement”.

Depuis quelques semaines, il écrit d’ailleurs certains de ses tweets en français. Après la victoire à Ostende, il avait ainsi tweeté : 2 in 2 (comme le nombre de buts marqués lors des deux derniers matchs), ajoutant : “Je ne peux pas me plaindre”.

Fossey, qui a complété les cours qu’il suit au club par des cours privés hebdomadaires, chez lui, pousse parfois les portes d’une brasserie, seul, pour écouter et apprendre à mieux comprendre le français, ou étudier cette nouvelle langue. “Cela va de mieux en mieux”, glisse-t-il en souriant.

La nécessité de répéter pour comprendre

Quand Steven Alzate arrive, une dynamique s’installe assez vite, dans un jeu d’apprentissages et de questions-réponses, avec pour thème le parcours professionnel. Le professeur, Sébastien Hurlet, fait répéter plusieurs fois les mêmes phrases, du type “J’ai commencé à jouer au football à 7 ans.” ou “J’ai commencé ma carrière professionnelle à Fulham.”

”Il est important de faire répéter, pour une mécanique du langage, apprendre comment bien prononcer les mots, et les utiliser à bon escient”, explique le professeur, qui insiste plus sur la pratique de l’exercice oral que l’exercice écrit.

Le professeur, Sébastien Hurlet, donne cours. ©MICHEL TONNEAU

La construction des questions est également abordée, tout comme la bonne utilisation des temps. Tout se répète, sans écrit, sinon pour prendre note de certaines phrases au tableau. L’idée est de faire progresser les joueurs dans leur communication, le plus rapidement possible. À la fin du cours, et pour conclure cette session, les joueurs ont reçu un accès à un portail, avec un lexique des mots et leur bonne prononciation. Les joueurs pourront poursuivre ainsi l’apprentissage.

Filippo Melegoni arrive un peu après ses deux équipiers, retardé par un passage chez le physiothérapeute. Le médian italien semble bien se débrouiller pour parler français, et les trois Rouches n’hésitent pas à se chambrer, ponctuant leurs questions d’un “mon gars”, en français, qui traduit une certaine complicité.

guillement "On voit que Noah (Ohio) n'est pas là, on est plus efficace (sourire)."

M. Hurlet doit bien gentiment reprendre Alzate ou Melegoni, qui ont tendance à se parler en italien ou en anglais, mais le plus dissipé n’est pas présent, donc le cours file assez droit (”On voit qu’on est plus efficace quand Noah n’est pas là”, sourit le prof).

L’ambiance reste légère et le seul moment de flottement sera l’interrogation du professeur, étonné quand Alzate et Melegoni essaient de faire comprendre qu’ils sont prêtés par Brighton et la Genoa au Standard. D’abord en français, finalement en anglais. C’est compris, le cours peut se poursuivre.

L’effort d’apprendre le français est bien présent dans le chef des joueurs, tout comme il l’avait été pour Denis Dragus, qui parlait bien français au moment de quitter les bords de Meuse, pour rejoindre la Genoa cet hiver. On dit que le football a un langage universel. Mais c’est tout de même plus simple quand on peut bien se faire comprendre, sur le terrain et en dehors.

Dans les autres clubs : obligatoire pour certains, des cours d’anglais à Genk

Le Standard n’est pas le seul club à proposer des cours de français, ou plus largement de langues, à ses joueurs.

À Anderlecht, les cours de français, néerlandais et/ou anglais ont été rendus obligatoires pour certains joueurs, comme Nilson Angulo, qui ne parle aucune des trois langues les plus utilisées dans le vestiaire. Amadou Diawara, qui parle français, prend également des cours d’anglais alors que Bart Verbruggen a entamé des cours de français depuis la saison passée.

À Charleroi, tous les jeudis, ils sont trois ou quatre Zèbres (Nikola Stulic, Valentine Ozornwafor, Stelios Andreou et parfois Stefan Knezevic) à suivre des cours de français alors qu’à l’Union, les cours, qui se donnaient jusqu’à la saison passée, ne sont plus dispensés.

À Genk, l’anglais est privilégié dans le vestiaire, comme dans la plupart des clubs. Mais aucun cours de néerlandais n’est dispensé. Ce sont plutôt des leçons d’anglais qui sont proposées aux joueurs maîtrisant moins bien la langue de Shakespeare.