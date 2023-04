Standard : le défenseur central, Kouame Antonne suivi

Aiyegun Tosin est toujours suivi attentivement par le Standard. ©Orange Pictures

Aussi, on le sait, le matricule 16 devra renforcer sa ligne défensive. Noë Dussenne, dont le contrat ne sera pas renouvelé, va quitter Sclessin tandis que rien ne dit que Kostas Laifis y demeurera alors qu’il entrera en juin dans sa dernière année de contrat. Même si la relève semble assurée avec Hautekiet, Noubi ou encore Ngoy, les Rouches pourraient tout de même recruter un autre défenseur. Une piste mène aux Émirats et plus précisément à l’actuel deuxième du championnat, Al-Ain où évolue l’Ivoirien de 22 ans, Kouame Antonne. Solide arrière central gaucher (1m88), Antonne, qui a été formé à l’ASEC Mimosas, suscite également l’intérêt du Club Bruges mais aussi de clubs français et allemands qui apprécient son profil très puissant et voient en lui une plus value tant sportive que financière.