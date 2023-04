Genk fera face à un nouveau Standard dimanche

Des nouvelles têtes

En juillet, c’est un Standard plus qu’en rodage qui se déplaçait dans le Limbourg. Après un nul arraché dans les dernières secondes contre Gand (2-2) grâce à un but de Dussenne, le Matricule 16 se rend à Genk avec le mince espoir d’aller chercher au moins un point. Certains joueurs, cadres aujourd’hui, ne sont pas encore à niveau comme Bope Bokadi (monté au jeu en seconde période), rentré avec quelques kilos en trop de ses vacances. “S’il ne se donne qu’à 70 % ou 80 %, cela n’ira pas. Il doit toujours être à 100 %, à chaque entraînement. S’il fait ça, ce sera un top joueur”, précisera d’ailleurs Deila au sujet du Congolais trois jours plus tard. D’autres espèrent encore un départ avant la fin du mercato à l’image du duo Raskin-Amalah, titularisés cet après-midi.

Du onze de base de l’époque, seuls cinq Standardmen seront encore titulaires ce dimanche, à savoir : Bodart, Dussenne, Laifis, Cimirot et Donnum. À cette époque, rien n’indiquait que les quatre derniers cités allaient demeurer à Sclessin. Derrière, Laursen et Dewaele ne seront plus là. Le premier est au Danemark pour raisons privées et le second en pleine rééducation suite à une déchirure du ligament croisé. Dans l’entrejeu, le duo Amallah-Raskin a fini par quitter Sclessin au même titre que Dragus, buteur à Genk. Enfin, aligné en pointe, Emond est aujourd’hui réserviste après avoir été sur le flanc pendant plusieurs mois. Ce dimanche, les Limbourgeois feront connaissance avec un Donnum transformé, un Balikwisha transfiguré mais aussi avec le Zinckernagel et Alzate que tout le peuple liégeois espère voir rester. Devant, c’est un Noah Ohio en pleine confiance qui se dressera, cette fois, devant la solide défense limbourgeoise.

Changements dans le onze rouche depuis le match aller. ©IPM Graphics

Les Rouches savent être dominants

À l’aller, le Standard se cherchait non seulement un onze de base mais aussi un style de jeu. À l’époque, Fergal Harkin n’était pas encore officiellement arrivé et seul Laursen et Ohio avaient gonflé les rangs des Rouches. En s’engageant au Standard, l’ancien T1 du Celtic Glasgow savait pertinemment qu’il allait être confronté à des difficultés. Le choix de la chanson entonnée à l’occasion de son intronisation au stage estival allait dans ce sens. Deila avait opté pour Let it be des Beatles. Une chanson dans laquelle on peut entendre “And when the night is cloudy there is still a light that shines on me.” Cela peut se traduire par : “Et quand la nuit est nuageuse, il y a toujours une lumière qui m’éclaire.”

La lumière, Deila l’a rallumée en bord de Meuse. Par son charisme et sa volonté de faire bouger les choses mais aussi par son sens tactique. Lorsqu’il s’est déplacé à Genk pour la seconde journée de championnat, le Standard n’était même pas encore une équipe de transition, style qui lui a permis, quelques semaines plus tard, d’enchaîner quatre succès de rang. Aujourd’hui, si elle est encore bien perfectible, notamment au niveau de la régularité de ses prestations, la formation du Norvégien a surtout réussi à muter.

Sur le banc à l'aller, William Balikwisha est désormais un joueur clé du dispositif de Ronny Deila.

Les leaders techniques se nomment Zinckernagel, Alzate ou encore Donnum et Balikwisha et cela donne un Standard dominant, capable de mettre le pied sur le ballon et de faire le jeu tout en étant efficace comme samedi dernier à Ostende. Ce dimanche, s’il veut réaliser un nouveau coup face à un cador de notre compétition à domicile, c’est un mélange de ce qu’il a été ces derniers mois et de ce qu’il est devenu que le Standard devra montrer : une équipe dominante mais également capable de faire mal en reconversion rapide.