William Balikiwsha explique pourquoi il a choisi le Congo : “Le cœur a parlé mais je ne vais pas influencer mon frère”

Pour lui enlever le sourire du visage, il faut se lever tôt. William Balikwisha vit la première saison pleine de sa carrière, à 23 ans, et il profite de chaque instant avant d’affronter le leader, Genk. “J’adore jouer ce genre de match. On a l’objectif d’assurer définitivement le top 8”, précise-t-il. Décisif à dix reprises depuis le début de la saison (six buts et quatre passes décisives), le numéro 22 des Rouches espère continuer sur sa lancée jusqu’en mai. “J’ai beaucoup travaillé mon dernier geste mais je sais que je ne peux pas me relâcher.”