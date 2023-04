”On a joué une première période incroyable” : les réactions après Standard-Genk

À lire aussi

Bodart : “On a un peu trop reculé en deuxième période. C’est dangereux car on s’expose à des risques et c’est encore un vecteur d’amélioration. La défense est primordiale en football et je suis fier de l’équipe ce dimanche. C’est une superbe soirée pour nous. Je touche bien El Hadj sur le penalty mais il vient quand même bien le chercher. On a encore un superbe match ce vendredi face à Charleroi et puis le déplacement à Louvain. Il faudra les disputer avec hargne et prendre du plaisir.”

Trésor : “On domine le match jusqu’au premier but. Et après, on fait quelques erreurs. Il y a eu un peu trop de déséquilibre et cela nous a porté préjudice avec en plus une erreur de l’arbitre. Le changement aurait dû intervenir alors que la balle est sortie deux ou trois fois. C’était un match compliqué avec beaucoup d’intensité et ils ont bien défendu. On a tout de même eu des occasions en deuxième période mais on n’a pas su les concrétiser. L’absence d’Onuachu ? Ce n’est pas le seul facteur qui influence et on a les qualités dans le noyau pour rebondir. Je ne suis pas inquiet.”

Dussenne : “C’est un beau cadeau d’anniversaire. C’est l’une de nos meilleures premières mi-temps ce soir. On a un peu trop reculé en deuxième période mais Genk est une superbe équipe. On peut être très fier aujourd’hui. Il y avait moins de pression devant en deuxième mi-temps, ce qui peut expliquer qu’on ait reculé. Il y a des facteurs d’amélioration mais on a été très constant dans l’ensemble. Il voulait nous prendre dans le dos avec la vitesse de leurs attaquants et Arnaud Bodart a fait une grosse prestation. On ne sait jamais pour le top 4. La rencontre contre Charleroi n’est pas un derby mais un choc wallon qui est très important pour nos supporters.”

Zinckernagel : “J’ai ressenti une gêne à mon mollet lors du dernier match et elle est revenue en deuxième mi-temps mais j’ai l’impression que ce n’est pas trop tard. On a disputé une très bonne première mi-temps en ne les laissant pas jouer. Le pressing était bon et on a eu quelques situations dangereuses. Et en deuxième période, on a très bien défendu en restant compact. Sur mon premier goal, je vois qu’Ohio tire et je cours juste tout droit pour reprendre le ballon. J’ai laissé Donnum prendre le ballon sur le penalty pour tromper un peu Vandevoordt. Toute l’équipe mérite d’être l’homme du match".

Vrancken : “J’ai dit au quatrième arbitre que Sadick était prêt à rentrer mais il n’est pas rentré. C’est là que le Standard a ouvert la marque. Il y a déjà le goal litigieux qu’on prend la semaine dernière et puis ce goal, c’est dur à avaler. Monsieur Laforge s’est excusé en disant qu’il avait laissé trop vite le jeu reprendre. J’ai ensuite demandé des explications sur le hors-jeu d’El Hadj mais il ne m’en a pas donné. On jouait un bon match jusqu’à ce premier goal. Je suis fier de mes gars quand je vois comment ils ont évolué".

Deila : “On jouait à la maison et il fallait prendre les choses en main. On a joué une première période incroyable. Genk est une superbe équipe et c’est pour ça qu’on a reculé en deuxième période. Les fans ont été incroyables et je veux les remercier. Je pense que ce sera encore mieux vendredi (sourire). On est quasiment qualifié pour le top 8 et on est très heureux car c’était un véritable objectif.”