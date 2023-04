Zinckernagel 8,5 Plus que jamais meilleur buteur du Standard avec neuf buts désormais, le Danois en est aussi le coeur, le poumon sur le terrain. Les quelques minutes de flottement qui ont suivi sa sortie le prouvent davantage. Lui aussi doit pousser la direction à tout faire pour le conserver.

Bodart 8 Une sortie dans les pieds de Trésor après 3 minutes avant une claquette nécessaire sur une tête de Dussenne qui partait dans le mauvais sens. Il s’imposera ensuite trois fois devant Paintsil avant surtout l’arrêt de la rencontre sur une tentative de Heynen. Si Zinckernagel a fait le boulot dans l’autre rectangle, le Liégeois en a fait de même dans sa surface. Gros match.

À lire aussi

Dussenne 7 De la rage, de la grinta, des interventions à bon escient. Tels étaient les ingrédients requis pour le match parfait du capitaine.

Bokadi 8 A un quart d’heure du terme, il dévie, coup sur coup, deux essais limbourgeois avec une grande hargne et une terrible abnégation symbolisant là tout l’état d’esprit d’un groupe qui ne lâchera rien jusqu’au bout. Avant cela, Bokadi a été d’une justesse impressionnante dans chacune de ses interventions. Seul bémol, sa 4e jaune prise en fin de match.

Laifis 7 Il a eu fort à faire face à Painstil et Trésor mais le Chypriote a tout de même su tenir son rang en la jouant à l’expérience.

Fossey 7 Buteur la semaine précédente, l’Américain s’est cantonné à un rôle bien plus défensif, laissant l’initiative des attaques au flanc opposé. Lui aussi a fait preuve d’une grande volonté à limage de cette interception en apesanteur doublée d’une belle relance. Quel sauvetage en fin de match sur la ligne !

Cimirot 8 En première période, il était, étonnamment, positionné plus haut que Alzate sur l’échiquier et cela a débouché sur plusieurs incursions de la part du Bosnien qui ont totalement déstabilisé la formation de Vrancken. Cimirot est d’ailleurs impliqué dans le but d’ouverture. On n’a pas souvenir de l’avoir vu perdre un seul ballon. Très belle prestation.

Alzate 8 Durant les 45 premières minutes, le Colombien a été à la baguette en récupérant plusieurs ballons. Ce sont deux de ses interceptions qui sont à la base des deux buts des siens. Après le repos, il n’a cessé de se rendre disponible soulageant énormément les siens.

Donnum 7 Le Norvégien ne compte pas d’assist ni de but, mais il a été d’une importance capitale dans la construction des siens. C’est lui qui sert Ohio dont la frappe profite à Zinckernagel pour l’ouverture du score. En seconde période, rapidement orphelin du Danois, il a davantage défendu, avec abnégation.

Balikwisha 7 Très présent mais pas toujours d’une justesse implacable, Balikwisha a tout de même posé énormément de soucis à l’arrière-garde limbourgeoise.

Ohio 7,5 Un pied dans les deux buts et une grosse occasion pour faire 3-0 juste avant la pause, le Néerlandais a enchaîné après son doublé du côté d’Ostende. Remplacé assez tôt dans la rencontre alors qu’on avait le sentiment qu’il pouvait encore faire mal à cette équipe de Genk qui commençait à se découvrir.

Davida 6 Une perte de balle d’entrée de jeu après sa montée qui offre une grosse occasion à l’adversaire. Pas facile pour l’Israélien de faire oublier celui qui a illuminé la première période ce dimanche soir. À la 72e, il effectue un bon travail de préparation pour Melegoni dont la frappe lèche le poteau.

Melegoni 6,5 Avec l’Italien, Ronny Deila sait qu’il peut compter sur un joueur qui se donnera corps et âme pour ses couleurs. C’est ce qu’il a fait en montant au jeu en seconde période

Canak 6,5 Le but en le faisant monter, c’était de miser sur sa vivacité et ses premières touches de balle dans les petits espaces. Cela a failli payer. Par contre, le Verviétois a péché par excès d’enthousiasme écopant de son 4e avertissement. Il est donc également menacé de suspension comme Donnum, Cimirot et Melegoni.

Deila 8 On l’avait écrit durant la semaine, son Standard n’avait plus rien à voir avec celui de la 2e journée qui s’était incliné 3-1 à Genk. Le leader l’a appris à ses dépens dimanche soir. Deila prouve, une fois de plus, qu’il est l’homme de la situation en bord de Meuse. Cette victoire de prestige, une de plus face à un ténor, doit pousser les dirigeants de 777 Partners à sortir du bois sous peine de voir un homme bourré d’ambitions leur filer entre les doigts.