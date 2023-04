Bodart après sa belle prestation contre Genk : “Gagner des points, c’est le rôle d’un gardien”

Bien dans la tête, bien dans les gants

Arnaud Bodart, c’est la force tranquille en bord de Meuse. Le Liégeois n’est pas du genre à céder à la panique quand le bateau tangue et à l’inverse, il ne tombe pas dans l’euphorie suite à une succession de bons résultats. Il y a un an, le 10 avril 2022, c’est en spectateur, depuis le banc de touche, qu’il assistait au énième naufrage des siens à Saint-Trond (3-0) pour ce qui allait être le dernier match de la saison du Standard. 364 jours plus tard, il est l’un des héros des siens face au leader devant sa famille pratiquement au grand complet. “Je suis toujours resté calme car je sais que le foot n’est pas une science exacte. Contre Genk, on a super bien défendu alors que lors d’autres matchs, ce n’était pas forcément le cas avec parfois de belles erreurs. Mais encore une fois, quand on reste calme, qu’on se sent bien dans le foot et en dehors du foot, les bons moments arrivent toujours.”

Mike Trésor a beau demander le ballon à Bodart, ce dernier ne le laissera jamais passer. ©SES

Remplaçant sous Luka Elsner, Arnaud Bodart, comme de nombreux Rouches cette saison, a repris sa marche en avant avec Ronny Deila. “Le football va tellement vite et c’est ça qui fait sa beauté. Si tout était toujours rose, on ne prendrait pas beaucoup de plaisir. Sur le moment même, quand on vit ces moments-là, c’est compliqué mais on en sort toujours grandi. Ce sport est dur. J’ai travaillé beaucoup sur ce qui s’est passé, cela m’a fait du bien et j’ai appris.”

Oui, Bodart gagne encore des points

Ces dernières semaines, sans être dans la tourmente, Arnaud Bodart commençait tout de même à être critiqué par ses supporters qui lui reprochaient de ne plus être décisif. En interne, tout en étant toujours très satisfait de ses prestations, on laissait aussi entendre qu’il n’était plus aussi autoritaire qu’auparavant. Face à Genk, Bodart a remis les choses au point. “Dans le foot, on a toujours des hauts et des bas. Gagner des points, c’est le rôle d’un gardien”, précise-t-il. “Le plus important, cela reste la régularité. Sans l’équipe, je ne suis rien non plus.”

De son côté, Ronny Deila a apprécié la prestation de son gardien. “Avec le déplacement à Gand, Arnaud a fait son meilleur match de la saison.” Par ses propos, Ronny Deila confirmait l’exigence du staff autour des prestations du gardien liégeois. “Il a été un peu moins bon ces dernières semaines mais il est de retour. On a beaucoup parlé et cela a porté ses fruits. Il a été au niveau qu’on souhaite le voir. Il a été un match-winner.”

Deila: "Il a été moins bien mais là, il est de retour."

Au coup de sifflet final, Arnaud Bodart a été félicité par l’ensemble de ses équipiers dont Aron Donnum. “Il nous a gagnés des points. On a joué face à la meilleure équipe du pays et il n’a pas concédé de but. C’est aussi le mérite de toute l’équipe qui a bien défendu. On n’a pratiquement pas vu leurs ailiers. On savait qu’en seconde période, ils allaient se créer plus d’occasions mais qu’on allait aussi leur faire mal par notre vitesse. Aussi, on s’est donné comme des morts de faim à l’image de ce sauvetage de Marlon sur la ligne dans les arrêts de jeu. Quant à Arnaud, il a été brillant avec ses nombreux arrêts réflexes. On a besoin de lui et il répond présent.”

L’Europe lui manque

Sous contrat jusqu’en 2025 à Sclessin, Arnaud Bodart sera-t-il encore dans les cages liégeoises la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr quand on sait que le joueur avait passé un accord, verbal certes, avec l’ancienne direction pour un éventuel bon de sortie en juin 2023. Une chose est certaine, celui qui est deuxième au classement des clean-sheets (12 matchs sans concéder de but) a des ambitions et surtout une envie : retrouver la scène européenne. “J’ai eu la chance de jouer l’Europe avec le Standard et cela me manque énormément”, assure-t-il. “Le coach ne nous parle pas de ça, on est fort dans le présent. On doit penser à gagner chaque match mais en tant que compétiteur, on a tous envie de retrouver la scène européenne. La dynamique d’un match tous les trois jours, cela motive. Quand je vois les autres clubs belges réaliser de très belles performances, ça décuple mon envie. C’est dur d’être derrière sa télévision et pas sur le terrain d’autant qu’on a tous des ambitions et on veut toujours plus.”

Tous les Standardmen ont félicité Arnaud Bodart pour sa belle prestation contre Genk. ©SES

En attendant l’Europe, c’est une nouvelle belle affiche que Bodart et ses équipiers disputeront ce vendredi (20h45) face à Charleroi. “Un match de plus à jouer dans une bonne atmosphère, ce sera encore plus chaud que contre Genk. Il faudra encore profiter, s’amuser et prendre des points”, conclut Bodart, un grand sourire aux lèvres.