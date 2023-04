Plus de peur que de mal pour Zinckernagel et Laifis avant le choc wallon face à Charleroi : “Ce n’est pas trop grave”

Sorti sur blessure à la 51e minute après son retentissant doublé face à Genk, l’homme du match Philip Zinckernagel s’est montré rassurant après la rencontre. “J’ai ressenti une gêne à mon mollet lors du dernier match et elle est revenue en deuxième mi-temps mais j’ai l’impression que ce n’est pas trop grave” a expliqué le Danois au micro d’Eleven après le match. Lors de la conférence de presse, Ronny Deila ne s’est pas non plus montré trop inquiet.