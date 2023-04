Ronny Deila fait le point avant Standard – Charleroi : "Zinckernagel ne s’est pas entraîné mais sera présent"

Il ne reste que Gilles Dewaele à l’infirmerie et l’horizon semble bien dégagé pour des Rouches qui ont eu droit à une séance vidéo plus longue qu’à l’habitude ce mercredi, pour étudier un adversaire, Charleroi, qui aime faire la différence en fin de match. Deila a déjà averti son groupe sur ce point, et a rappelé sa volonté de gagner un match important. “On veut valider notre place dans le Top 8, mais si on peut encore être en course pour le Top 4, il faut y aller.”

Le technicien norvégien a par ailleurs été interrogé sur le probable premier renfort pour la saison prochaine : Isaac Price, d’Everton. “Je ne sais pas si c’est fait ou non, mais c’est en effet un joueur qu’on suit. On a parlé avec Fergal (Harkin) et l’idée est d’avoir un mercato différent de la saison passée, quand c’était parfois le chaos, au moment de recruter deux ou trois joueurs avant la clôture du mercato.”

Cette attitude proactive de la direction peut-elle être de nature à conforter Deila dans l’idée de rester au Standard ? “Je suis bien ici, et je ne suis pas tracassé par mon avenir. On travaille bien, on veut se battre pour l’Europe.” Le reste, ce sera pour plus tard…