Le Standard est prévenu : Charleroi finit bien

Avec le retour de Mazzù dans le Pays Noir, c’est aussi la renaissance du Felice Time, avec les victoires à Westerlo et contre Zulte Waregem dans les arrêts de jeu. En élargissant la recherche, ce sont cinq buts sur neuf qui ont été marqués par les Zèbres dans les vingt dernières minutes lors des six derniers matchs.

guillement On ne doit pas subir et reculer

”On est prévenu que la deuxième mi-temps sera piégeuse”, a alerté Ronny Deila, dont l’équipe est plus performante en première période puisqu’elle a marqué 29 de ses 53 buts lors des quarante-cinq premières minutes.

La victoire contre Genk (2-0) n’a pas dérogé à la règle, et Deila s’est félicité d’avoir autant mis en difficulté le leader en première période. Mais il a ajouté : “On a eu 55 % de possession en première mi-temps, mais seulement 35 en deuxième. C’était moins bien, et on ne peut pas perdre de vue qu’on doit continuer à presser, à vouloir le ballon, pour ne pas trop subir et reculer.” Sous-titre : surtout contre Charleroi…

L’entraîneur a aussi reçu des nouvelles positives de l’infirmerie puisque Zinckernagel et Ohio, s’ils ne se sont pas entraînés mercredi, seront bien présents vendredi. Jacob Barrett Laursen a rejoint le groupe en début de semaine, Ibe Hautekiet doit reprendre l’entraînement ce jeudi, et Nathan Ngoy la semaine prochaine.