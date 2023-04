Standard : Fossey et Dönnum, ailiers différents, apport équivalent

”Les rôles de Fossey et Dönnum sont très importants”, expliquait Marc Wilmots la semaine passée, avant le match contre Genk, parlant d’une “équipe 50-50", entre les cinq joueurs à vocation défensive (ou prudente) que sont Dussenne, Bokadi, Laifis, Cimirot et Alzate et les cinq autres, plus tournés vers l’offensive (Fossey, Dönnum, Zinckernagel, Balikwisha et Ohio).

Le médian offensif norvégien, à gauche, et l’arrière droit américain, à droite, sont devenus durant la saison des ailiers au profil particulier puisqu’ils ne présentent pas tout à fait les mêmes caractéristiques.

Fossey est d’abord un défenseur, qui a évolué avec le temps pour avoir un impact offensif plus affirmé. “Je dois encore trouver le bon équilibre entre l’attaque et la défense, car le coach me demande d’être plus présent offensivement, mais j’ai l’impression que je progresse”, notait Fossey, ce mercredi, lors du point presse avant Standard – Charleroi.

Moins de centres, mais plus de présence

Pour Aron Dönnum, au profil plus offensif, le changement a été double. D’abord quand il a été replacé à gauche, après avoir été installé à droite ou dans un rôle axial, la saison passée et encore en début de saison. Ensuite en raison de son association avec Philip Zinckernagel.

La relation entre le Norvégien et le Danois, avec parfois la présence de Steven Alzate pour faire le lien, a tendance à faire pencher le jeu à gauche, mais il n’y a pas nécessairement plus de centres qui viennent de ce côté.

”On ne cherche pas nécessairement à amener tout le temps des centres, notait d’ailleurs Deila ce mercredi. Marlon est une machine, d’un point de vue physique, capable de multiplier les courses, alors qu’Aron préfère avoir le ballon dans les pieds, pour créer le danger. Ils amènent tous les deux le danger d’une manière différente, mais quand on voit les buts contre Genk, et même avant, ils ne viennent pas nécessairement à la suite de centres.”

Contre les Limbourgeois, les Rouches n’ont en effet tenté aucun centre, et William Balikwisha amène, cette saison, plus de centres, en moyenne, que Dönnum et Fossey. Mais les deux ailiers, dans des rôles différents, ont la faculté de mettre l’adversaire en difficulté, en étant une menace par la course, dans le dos des défenseurs (Fossey), ou en créant le danger par le dribble ou en rentrant dans le jeu (Dönnum).

”On gère mieux nos attaques”, analyse Ronny Deila, qui apprécie la plus grande présence liégeoise dans le dernier tiers adverse. Fossey et Dönnum n’y sont pas étrangers. Pas toujours comme des ailiers de débordement, mais plutôt comme des ailiers qui complètent une escouade offensive qui progresse un peu plus au fil de la saison.

Avec trois buts chacun, Fossey et Dönnum peuvent encore amener plus de danger, en venant des côtés.

La subtile gestion des cartes

C’est un élément à prendre en considération en prévision des playoffs. À deux matchs de la fin de la phase régulière, cinq joueurs du Standard sont sous la menace d’une suspension en cas d’avertissement.

Aron Dönnum, Gojko Cimirot, Merveille Bokadi, Filippo Melegoni et Cihan Canak pourraient manquer le dernier match de la phase régulière, à OH Louvain, s’ils sont jaunis contre Charleroi… ou la première rencontre des playoffs en cas de cinquième avertissement à Louvain.

Ronny Deila connaît la donne, mais il veut d’abord se concentrer sur un succès contre les Zèbres. “Et puis on a un joueur comme Aron qui est menacé depuis un moment (NdlR : depuis la reprise post-Coupe du monde, soit quinze matchs)”, sourit l’entraîneur norvégien.

Et s’il reste des joueurs menacés d’une suspension avant le match à OH Louvain et que le Standard ne peut plus accéder au Top 4 ? “On verra ça la semaine prochaine”, écarte Deila, qui n’écarte toutefois pas l’idée de mettre des joueurs menacés de suspension sur le banc à Den Dreef, pour éviter toute mauvaise surprise.

À noter que pour le début des playoffs, les compteurs seront remis à zéro, un joueur sera suspendu après avoir reçu trois cartes jaunes.