Les compos probables de Standard-Charleroi : de la continuité chez les Rouches, Kayembe préféré à Andreou chez les Zèbres (Direct à 20h45)

Tiens tiens, comme on se retrouve. Six mois après le match aller, remporté 0-1 par les Rouches a Mambourg, 16 mois après l’affrontement arrêté prématurément à Sclessin alors que les Carolos menaient 0-3, Standardmen et Zèbres se retrouvent ce vendredi soir (20h45) pour un choc wallon qui vaudra la peine d’être vécu.