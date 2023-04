Melegoni évoque son avenir : “Si ça ne tient qu’à moi, je reste au Standard”

”On s’entraîne tous les jours très dur et on prend notre chance dès qu’on nous la donne. C’est ce que j’ai tenté de faire”, précise le médian de 24 ans qui fêtait sa 20e apparition sous le maillot du Standard ce vendredi. “Contre Genk, j’étais proche d’inscrire ce petit but que je recherche. Je me sens de mieux en mieux à chaque fois que je rentre en jeu.”

Contre Genk, Filippo Melegoni a bien failli inscrire son premier but en Rouche.

Tout comme ses équipiers, Melegoni reconnaissait que les Carolos ne leur avaient pas facilité la tâche. “Oui. Ils ont commencé avec un bon pressing. Je ne dirais pas qu’on a été surpris mais cela nous a ennuyés. Nous avons donc parfois dû souffrir un peu. Mais à l’arrivée, on réussit à en planter trois. Parfois, il faut être capable de gagner en souffrant. Le coach nous dit toujours qu’il préfère quand on propose du beau jeu mais c’est aussi positif de l’emporter dans de telles conditions.”

L’Italien se sent chez lui à Sclessin

Comme bon nombre d’observateurs et de joueur, Filippo Melegoni a été subjugué par le spectacle proposé par ses supporters en tribune. “Woaw, c’était dingue”, lance-t-il, des étoiles dans les yeux. “J’étais sur le banc pour l’avant match mais je me suis levé sur le bord du terrain pour observer ce show. Cela nous donne tellement d’adrénaline, je n’avais qu’une envie : monter et me défoncer pour eux.”

Filippo Melegoni a été impressionné par le show du public liégeois. ©VKA

Se défoncer pour les supporters rouches, Filippo Melegoni pourrait encore le faire la saison prochaine. On le sait, il est prêté sans option d’achat par la Genoa mais comme l’a précisé récemment Fergal Harkin, il pourrait rester. “Je ne sais pas de quoi sera fait mon avenir mais ce que je sais, c’est que je me sens très bien ici. Si cela ne tient qu’à moi, je reste au Standard !”