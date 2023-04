Pour entretenir la dynamique

Contre Charleroi, le Standard a remporté trois matchs de suite, ce qui n’est arrivé qu’une fois, cette saison. Un succès à Louvain permettrait même d’égaler la série du début de saison, quand les Rouches s’étaient imposés à Courtrai (0-1), contre Ostende (1-0), à St-Trond (1-2) et contre le Club Bruges (3-0).

La dynamique liégeoise est positive, Dussenne et ses équipiers auront tout à gagner (y compris les Champions playoffs, selon les circonstances) en prenant les trois points à Den Dreef. Ce serait une bonne manière de préparer les playoffs, en accumulant la confiance et en soignant les stats.

Le Standard, en cas de succès, finira la phase classique avec 58 points. Il n’a plus fini avec une moyenne de points par match (1,70) aussi élevée depuis 2019 (1,76).

Pour ne rien regretter

Le Standard a manqué quelques occasions, cette saison. Les défaites contre Seraing, Courtrai et à Eupen (chaque fois 2-0) ainsi que le partage contre Zulte Waregem (2-2) ont été autant de cailloux dans les chaussures liégeoises.

Les comptes seront faits au soir de la dernière journée de la phase classique mais pour éviter d’avoir un dernier regret, un succès sera le bienvenu. Il reste toutefois un autre élément à gérer : les menacés de suspension (Alzate, Bokadi, Canak, Cimirot, Dönnum, Melegoni). Le regret d’un joueur suspendu pour le premier match des playoffs serait malvenu.

Pour battre (enfin) Louvain

OH Louvain est, avec Gand, l’équipe qui est invaincue depuis le plus longtemps contre le Standard, soit l’équivalent de cinq matchs. La dernière victoire liégeoise remonte au 30 janvier 2016 (0-2). Depuis, OH Louvain a gagné trois fois et partagé l’enjeu à deux reprises.

Les Rouches ont un autre compte à régler avec les Louvanistes puisqu’ils ont été battus à l’aller (1-3). Un nouveau succès de l’équipe de Marc Brys ferait d’OH Louvain la seule équipe à avoir battu deux fois le Standard cette saison.