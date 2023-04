Pour le SL16, le maintien, c’est maintenant

L’apprentissage n’a pas toujours été simple pour les jeunes Rouches, et à trois journées de la fin des playoffs pour le maintien, l’équipe liégeoise n’est pas encore sauvée. Les deux prochaines rencontres, à Dender ce vendredi soir puis contre la lanterne rouge Virton, dans quinze jours, auront des allures de rendez-vous décisifs, tout comme le passage devant la CBAS pour conserver (ou non) le point du nul contre Genk (voir par ailleurs).

Retour sur une saison avec des hauts et des bas.

Débuts prometteurs…

Avec neuf points pris sur dix-huit pour entamer la saison, le SL 16 est dans le top 6 après six journées. “C’était le fruit d’une bonne préparation”, explique Joseph Laumann, l’entraîneur, qui voit toutefois son équipe perdre du terrain dans la foulée (3 sur 18). Les allers et retours des joueurs appelés par Ronny Deila dans le noyau A ne favorisent pas la cohésion.

William Balikwisha, Cihan Canak ou Lucas Noubi sont appelés à renforcer le noyau A, et il n’est pas simple de travailler dans la continuité quand les têtes changent plus ou moins régulièrement. La donne était connue avant le début de la saison, mais il n’est pas simple, pour le staff, d’être confronté à cette problématique.

”La semaine passée (contre Genk), Davida est venu renforcer l’équipe alors qu’il ne s’était pas entraîné une seule fois de la semaine avec nous, souffle Laumann. Ce n’est pas toujours simple à gérer, mais tout le monde y met de la bonne volonté pour essayer de bien faire les choses.”

Un stage moyen et des renforts

À la trêve hivernale, après 18 des 22 journées de la phase classique, le Standard est dixième sur douze (16 points). Il devra jouer les playoffs pour le maintien et part en stage, au Portugal, avec l’idée de bien préparer la reprise. Officiellement, le stage s’est bien déroulé et les joueurs ont été installés dans des conditions de travail idéales.

Officieusement, c’est moins évident et un événement, notamment, a failli faire basculer la saison liégeoise dans le mauvais sens. Un changement intervient au sein du staff (Kevin Caprasse, l’adjoint de Laumann, quitte le club) et des renforts sont amenés, en fin de mercato (les défenseurs Brahim Traoré et Ibe Hautekiet ainsi que l’attaquant Aleksander Buksa).

Buksa est devenu le deuxième meilleur buteur (4 réalisations) et Traoré a disputé tous les matchs depuis son arrivée alors que Hautekiet, blessé, est plutôt destiné au noyau A.

Un succès en onze matchs en 2023 mais six nuls…

Le Standard reprend l’année par un partage contre Beveren (2-2). Ce nul contre l’équipe alors leader, après que les Rouches ont mené 0-2, a été dur à encaisser. “On méritait mieux”, analyse après coup Laumann, qui ne s’inquiète pas de l’implication de son groupe, et encore moins d’un éventuel stress pour la bascule.

Le SL16 n’a gagné qu’un match, en 2023, mais il a aussi partagé à six reprises. Pour le déplacement à Dender, ce vendredi, les jeunes Canak, Davida et Noubi ne sont pas certains d’être dans le groupe, puisqu’ils seront occupés avec la préparation du match des A à OH Louvain, dimanche.

“Les joueurs ont grandi au cours de cette saison, ils sont conscients de l’importance de cette fin de saison pour le club”, conclut Laumann, qui peut aussi compter sur le soutien de Reginal Goreux. Le maintien serait une victoire pour les jeunes Rouches, en attendant la suite.

Devant la CBAS le 27 avril

Le Standard, ainsi que Genk, pourrait perdre un point si la CBAS valide la décision de la commission disciplinaire de sanctionner les deux clubs pour avoir aligné des joueurs qui n’étaient pas qualifiés lors de Standard – Genk du 19 février (Traoré et Buksa côté liégeois, Castro et Ouattara côté limbourgeois). Une plainte de Virton avait abouti en première instance, pour retirer le point du match nul pour le Standard et Genk.

Les deux clubs ont saisi la CBAS. Jeudi prochain, le 27 avril, les arbitres de la cour belge d’arbitrage pour le sport donneront la parole aux responsables liégeois et limbourgeois. Ils décideront ensuite, à une date à déterminer, si le partage est validé ou si le SL 16 perd un point.