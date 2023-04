Zinckernagel et Cimirot incertains pour OHL-Standard: "S'ils ne sont pas à 100%, ils ne joueront pas"

Le coach des Rouches doit aussi gérer la menace de suspension pour six joueurs, et non des moindres : Cimriot, Alzate, Melegoni, Donnum, Bokadi et Canak. Mais ne comptez pas sur le Norvégien pour calculer. “Peu importe, on jouera le coup à fond. Ce serait trop bête de commencer à spéculer et de passer à côté de quelque chose si les résultats nous sont favorables dans les autres matchs.”

Par contre, le Standard pourrait être privé de deux éléments clés. “Zinckernagel et Cimirot sont incertains, on verra ce qu’il en est samedi. S’ils ne sont pas à 100 %, ils ne joueront pas. Prendre des risques ? Il faut être prudent aussi car oui, on a encore quelque chose à jouer mais si on les pousse et qu’ils en payent le prix dans les prochaines semaines, on n’y gagne pas.”

Pour le reste, Deila peut enfin compter sur Barrett Laursen. “Il s’est entraîné normalement et sera dans le groupe”, assure le T1. Ce dernier a également donné des nouvelles de Ngoy et Dewaele. “Nathan devrait reprendre lundi, quant à Gilles, il est déjà avec nous mais ne fait que courir. Vous ne trouverez pas un joueur aussi motivé à l’idée de revenir dans le coup. C’est un super professionnel et je suis persuadé qu’il sera des nôtres à la reprise.”