Ronny Deila révèle le discours fort et dur qu’il a tenu cette semaine à ses joueurs !

En passionné qu'il est, Ronny Deila a expliqué durant plus de 30 minutes comment il tente de s'y prendre pour améliorer son équipe, son club.

Alors une fois de plus, après avoir passé en revue les sujets inhérents à chaque point presse précédant un match, comme les nouvelles de son noyau (”seuls Zinckernagel et Cimirot sont incertains, on prendra une décision ce samedi”) ou encore la possibilité d’intégrer le top 4 (”cela relève plus du miracle mais l’histoire du foot nous a prouvé par le passé que les miracles arrivent parfois”), Ronny Deila s’est livré, sans langue de bois. Et cette fois, il explique comment il s’y prend pour tenter de réussir là où tant d’autres coachs avant lui ont échoué : changer les mentalités à Sclessin.

Le discours percutant de Deila à ses joueurs cette semaine.

Grâce à l’équipe communication du Standard, les fans ont accès, via les épisodes “Inside”, aux discours d’avant match, et parfois d’après match, de Ronny Deila.

Ronny Deila utilise souvent cette phrase dans ses causeries: "faites votre job." ©Standard.be

Si les fans ont été attentifs, ils ont pu se rendre compte, qu’en plus d’un discours très direct à base de “fuckin”, le Norvégien répète souvent la même phrase : “do your job” (faites votre boulot). “Je trouve que c’est une bonne expression”, lance-t-il. “En parlant ainsi, je les pousse à s’engager les uns envers les autres. Ils doivent comprendre que dans chaque entreprise, dans chaque équipe, vous avez des tâches différentes. Pour s’épanouir mutuellement, il faut faire son travail. Comme tout le monde ne peut pas faire le même travail, vous devez accomplir des tâches différentes pour obtenir le meilleur de l’équipe. Il est facile de parler et de penser aux résultats, mais pour moi, il est très important de se concentrer sur ce que vous allez faire plutôt que de penser à ce qui va se passer.”

Passé de la peur de perdre à comment gagner

En arrivant, c’est un club meurtri que Deila à trouver. “Tout tournait autour des résultats. Tout le monde avait peur de perdre, et on ne pensait qu’à une chose : gagner à nouveau. Mais le problème est que personne ne s’est demandé 'comment allons-nous faire pour gagner.'” Le coach débauché par 777 à New York City commence alors son travail de sape. “Je leur ai répété à plusieurs reprises : 'Ne vous focalisez pas sur les résultats, faites juste ce que vous êtes capables de faire. C’est ainsi que vous avez le plus de chances de gagner.' C’est un état d’esprit totalement différent. Vous devez être suffisamment bons. Si vous ne faites pas suffisamment bien votre travail, vous perdrez plus que vous ne gagnerez.”

Aujourd'hui, les Standardmen n'ont plus peur de leurs fans. ©VKA

Le groupe doit se responsabiliser

Jeudi, Ronny Deila a partagé avec son groupe une autre de ses réflexions visant à faire progresser chacun de ses joueurs. “Je leur ai partagé une citation que j’ai lue et qui disait : 'Les mauvaises équipes n’ont pas de leaders. Les bonnes équipes ont de bons entraîneurs. Les équipes championnes ont autant de leaders qu’elles ont de joueurs.' Je voulais qu’ils comprennent qu’ils doivent s’approprier le processus. S’approprier notre style de jeu, notre culture. Lorsque je me suis présenté devant eux hier, j’ai été très négatif. Je leur disais 'ceci et cela n’est pas assez bon.' Ils doivent comprendre que je ne fais pas cela parce que nous avons gagné et que tout le monde doit être content. Je le fais parce que je sais que si nous ne nous améliorons pas, à la fin, nous perdrons. Qu’on gagne ou qu’on perde, on doit s’améliorer. ” Et le chef de meute rouche de challenger davantage ses joueurs : “je leur ai demandé hier : 'Pourquoi suis-je là à tenir le rôle du connard (sic) qui relève tout le négatif ? Parce que personne d’autre ici n’est capable de le faire. Alors j’espère que certains d’entre vous pourront tenir ce rôle à l’avenir et que je pourrai tenir le rôle du coach sympa. Parce qu’il faut poser des exigences. Aujourd’hui encore, il y a des gens dans ce groupe, dans l’équipe, qui pensent que lorsqu’on gagne, tout va bien et quand on perd, tout va mal, mais c’est faux.”