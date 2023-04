Melegoni : “Je suis heureux si les fans ont changé d’avis à mon sujet”

Après avoir soigné ses soucis physiques liés à ce début de pubalgie, le médian axial est revenu dans le coup et a rendu de fiers services à Ronny Deila. Au point qu’aujourd’hui, les supporters rouches avouent s’être trompés sur son compte et espèrent même que Melegoni restera à Sclessin la saison prochaine, lui dont le prêt n’est pas assorti d’une option d’achat. “C’est une victoire pour moi si les fans ont changé d’avis à mon égard”, lance-t-il, sourire aux lèvres. “Des mauvais matchs, cela peut arriver. À l’époque de Seraing, j’étais blessé et donc pas à 100 %. Ensuite, je me suis soigné et j’ai évolué à différents postes. Depuis deux semaines, je pense être bien monté au jeu contre Genk et Charleroi à ma place, dans l’axe. Aujourd’hui, je me sens enfin en pleine possession de mes moyens.”

Contre Seraing, Filippo Melegoni n'avait pas été à la fête, depuis, il a soigné son début de pubalgie et a livré de bonnes prestations.

Un constat qui est relayé par Ronny Deila. “On peut l’utiliser dans plusieurs positions. Il court beaucoup sur un match. Il a également une très bonne compréhension du jeu et il se développe, je pense, techniquement et physiquement. La prochaine étape pour lui, consistera à être plus rapide balle au pied pour ouvrir le jeu. Défensivement, il doit aussi être plus dur au duel et intercepter davantage de ballons. Il est donc encore jeune et il apprend vite. Je suis vraiment heureux du travail fantastique qu’il fournit. Le fait qu’il puisse évoluer à plusieurs postes est précieux pour nous mais il est important, pour son développement personnel, qu’il se fixe à une position.”

guillement Deila: "Sa polyvalence est un plus mais il est important qu'il se fixe à une position."

Supporter d’Eupen et Ostende

Ce dimanche à OHL, Filippo Melegoni pourrait bien être titularisé à la place de Cimirot qui n’est pas à 100 %. “Comme pour chaque match, je me prépare à jouer, si le coach a besoin de moi, je répondrai présent.”

Filippo Melegoni est un joueur polyvalent, ce qui plaît à Ronny Deila. ©VKA

Présent pour une rencontre qui, si un miracle se produit, pourrait ouvrir les portes des Champion’s playoffs aux Liégeois. “Pour cela il faut d’abord qu’on gagne”, souligne l’Italien. “Je ne dirais pas qu’on est confiant mais on se sent prêt à défier cette équipe.” Melegoni et ses équipiers auront-ils une oreille à Bruges et à Gand. “Non car c’est le meilleur moyen pour perdre le fil de notre match. Par contre, l’espace de 90 minutes, nous serons supporters d’Eupen et d’Ostende (rires).”