Steven Alzate loupera le début des Playoffs : "Cettre suspension me frustre"

Il s'agira d'un petit coup d'arrêt pour le médian axial qui tenait la grande forme avec quatre assists en cinq matchs. "Je me sens de mieux en mieux et j'ai eu de bonnes statistiques ces derniers temps. Je vais m'entraîner dur pour être à nouveau décisif pour le reste des PO. Pour le reste, j'ai totale confiance en l'équipe et je sais que je serai bien remplacé comme Filippo l'a fait pour Cimi."

Des playoffs que le médian veut terminer avec une qualification européenne. "C'est le but et si on y arrive, la saison sera réussie. Serais-je encore là pour jouer l'Europe ? Si on se qualifie, ce sera une option."