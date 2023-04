Bilan de la phase classique : plus de Rouches dans le vert qu’il y a un an !

Aujourd’hui, tout a changé du côté de Sclessin et ce n’est pas la défaite à 3-2 à OHL qui va enrayer la mécanique. À l’aube d’Europe playoffs qu’ils ont ouvertement déclaré vouloir remporter, nous dressons le bilan de la phase classique des Rouches.

Ils ont convaincu

Si la saison dernière, il était difficile de sortir un Standardman du lot, cette saison, sous la houlette d’un Ronny Deila qui a totalement redynamisé le groupe, certains Liégeois ont sorti leur épingle du jeu. À commencer par Philip Zinckernagel, le joueur le plus décisif du noyau avec neuf buts et deux assists le tout, en ayant loupé les huit premières journées de la compétition. Rapidement, le Danois prêté, sans option d’achat, par l’Olympiakos, a su se rendre indispensable à tel point qu’il y a véritablement un Standard avec et sans lui, on l’a encore vu dimanche dernier à Den Dreef.

Philip Zinckernagel et Steven Alzate sont clairement les deux meilleurs joueurs liégeois cette saison.

Tout comme le médian de 28 ans, Steven Alzate est arrivé en bord de Meuse sur le tard. S’il a mis un peu de temps à trouver ses marques, le Colombien a, lui aussi, conquis le cœur des supporters liégeois avec ; notamment, quatre assists sur les cinq derniers matchs. “Je me sens bien au Standard, si on se qualifie pour la Coupe d’Europe à l’issue des playoffs, je pourrais rester", a-t-il encore déclaré.

Suspendu pour le premier match des playoffs au Cercle, Alzate va clairement manquer à ses équipiers. Sorti du placard par Deila, William Balikwisha fait également partie des bons élèves lui qui, faut-il le rappeler, a commencé la saison avec le SL16 FC avant d’exploser en équipe première au point d’en devenir l’un des cadres avec six buts et quatre assists. Aujourd’hui, William n’est plus “l’assistant social qui ne marque pas”.

Derrière, la paire Bokadi-Dussenne, tant décriée la saison dernière, a retrouvé de sa superbe et ce, même s’ils n’ont pas été à la fête à OHL. Le Congolais est une valeur sûre tandis que le capitaine, malgré sa situation contractuelle, a sorti de gros matchs. Il en va de même pour Aron Donnum, qui est revenu totalement métamorphosé sous Deila. Arrivé cet été, Marlon Fossey n’a cessé de grandir tout au long de la saison affichant aujourd’hui quatre buts et un assist. Faisant figure d’ancien, Gojko Cimirot est également à créditer d’une belle saison qui a tout de même démarré timidement.

Ils ont fait le boulot

Il aurait pu se retrouver dans la catégorie supérieure, Arnaud Bodart, avec ses 12 clean sheets, a clairement contribué au retour au premier plan du matricule 16. “Aujourd’hui, on dit que j’ai progressé au pied mais il faut voir comment se comporte l’équipe. Maintenant, on fonctionne mieux dans ce domaine car on est mieux préparé, on travaille plus les sorties au sol et les positions sont mieux prises”, nous assurait-il en décembre.

Avec 12 clean-sheets, Arnaud Bodart réalise une belle saison. ©VKA

Juste devant lui, un peu à l’instar de Cimirot, Kostas Laifis a retrouvé, par moments, son vrai niveau, celui qui faisait de lui l’un des meilleurs défenseurs centraux de Pro League lors de ses premières années en bord de Meuse. Malheureusement, comme à OHL, il a encore des coups de moins bien qui peuvent coûter cher à ses couleurs. Mais globalement, Laifis est redevenu fiable. À l’autre bout de l’échiquier, Noah Ohio a vécu une saison un peu contrastée. Tout comme Balikwisha, il est passé par la case SL16 FC en début de saison, lui qui fut l’un des premiers transferts de l’ère 777 Partners à Sclessin. Il aura fallu attendre la 21e journée pour le voir marquer son premier but contre Malines. Tout le monde a encore en tête son échauffement bâclé contre le Cercle en début de saison qui lui a valu une blessure et une absence d’un mois. Depuis cet épisode, Ohio n’a cessé de progresser notamment grâce aux coups de pression de son coach. Aujourd’hui, il est l’attaquant numéro 1 avec cinq buts et quatre assists.

Noah Ohio a sorti plusieurs belles prestations et inscrit cinq buts cette saison. ©VKA

Ils ont donné de l’espoir

On le savait, cette saison, le Standard allait jouer la carte des jeunes. En début de saison, ils sont nombreux à avoir eu du temps de jeu à l’instar d’un Nathan Ngoy qui a débuté la saison dans la peau d’un titulaire. Mais après un premier coup d’arrêt à cause de ses ischios, le jeune défenseur belge a enchaîné trois titularisations entre la 6e et la 8e journée. À ce moment, on le pensait lancé mais il a de nouveau été rattrapé par ses soucis physiques qui l’ont conduit à l’opération. Prolongé récemment, Ngoy doit devenir un titulaire indiscutable la saison prochaine.

Nathan Ngoy a bien débuté la saison avant d'être stoppé dans son élan par des blessures aux ischios qui ont nécessité une opération. ©Xavier Piron

Dans la même veine, Lucas Noubi a également montré de belles choses. Également titulaire lors des deux premiers matchs, Noubi a surtout impressionné en décembre à Gand. Ensuite, à chacune de ses montées, il a prouvé qu’on pourra compter sur lui la saison prochaine. Présenté comme le meilleur talent du centre de formation, Cihan Canak compte 29 apparitions cette saison pour six titularisations, un but et trois assists. Le Verviétois a un talent fou qui ne demande qu’à exploser dès la saison prochaine, voire en Europe playoffs. Enfin, après avoir été décrié à ses débuts, Filippo Melegoni a montré qu’il pouvait être un joueur fiable sur lequel on peut compter en toutes circonstances. Aujourd’hui, les supporters liégeois aimeraient même que la Genoa et le Standard se mettent à table pour prolonger son séjour à Liège.

Ils ont déçu

Il devait être le nouveau buteur maison, Stipe Perica est arrivé au Standard avec une lourde responsabilité sur ses épaules. Mais le plan ne s’est pas déroulé comme escompté. Le Croate, qui a tout de même marqué quatre buts (et deux assists), a vite été pris pour cible par ses supporters. “Je sais bien que je ne suis pas Ronaldo mais je donne toujours le meilleur de moi-même”, nous confessait-il en janvier dernier après un but contre Eupen.

Stipe Perica peine à convaincre malgré ses quatre buts inscrits.

Tout comme Perica, Renaud Emond a été décrié cette saison. Revenu en janvier 2022 au bercail, le Gaumais n’était pas à 100 % mais se donnait toujours à fond. Mais cette saison, la douleur provoquée par sa blessure aura eu raison de lui. “Je pensais que ma carrière était terminée”, racontera-t-il plus tard. Aujourd’hui, il est enfin débarrassé de ses soucis au genou gauche et n’attend qu’une chose : du temps de jeu et des buts.

Un des premiers renforts du club cet été, Barrett Laursen devait apporter son expérience de la Bundesliga au groupe liégeois. Mais le Danois n’a jamais convaincu avant de connaître les galères de la blessure. Aussi, et cela explique ses galères, le latéral gauche a rencontré de gros problèmes personnels à la suite de la naissance de son enfant, le contraignant à rentrer au pays de nombreuses semaines. Enfin, le mal du pays, Osher Davida doit certainement l’avoir. Recruté fin août, le petit ailier peine à trouver ses marques et surtout, souffre d’une lourde concurrence (Zinckernagel et Balikwisha). Mais en interne, on croit beaucoup en lui pour la prochaine saison et on entend bien lui laisser le temps d’éclore d’autant qu’il s’agit là de sa première expérience à l’étranger.