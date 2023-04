Le Standard a manqué sa sortie, il ne pourra rater son entrée

À lire aussi

Au coude-à-coude avec les Gantois, qui auront un demi-point de plus au moment de se lancer dans le sprint final et contre qui ils finiront, à Gand, les Rouches ont une réelle chance de finir à la cinquième place. Elle pourrait permettre de disputer un barrage contre le quatrième des Champions playoffs, ou d’être européen (préliminaires de Ligue Europa Conference) si l’Antwerp remporte la Coupe de Belgique, dimanche.

Le Standard sera-t-il supporter des Anversois ? C’est une idée, mais il devra surtout élever son niveau. La défaite à Louvain est embêtante, dans la foulée d’une victoire heureuse contre Charleroi. Il reste du chemin, autant prendre le bon dans les prochaines semaines.

Manque d’impact offensif

Quand, à la septante-deuxième minute, Ronny Deila a effectué un quadruple changement (!), tout le monde a compris. Les menacés de suspension Bokadi, Donnum, Canak et Ohio ont été remplacés, car il ne fallait pas ajouter des absents au premier match des Europe playoffs, en plus d’Alzate, averti et qui manquera la première rencontre.

C’était un équilibre délicat à trouver, et s’il restait un infime espoir de disputer les Champions playoffs, le Standard voulait se donner toutes les chances de le faire. Mais il a été incapable de gagner, et a même perdu, pour la deuxième fois de la saison, contre OH Louvain, qui lui a mis six buts au total des deux matchs. C’est un coup d’arrêt qui pourrait être anodin puisque l’important était le top 8, cette saison.

À lire aussi

Mais après des semaines où ils avaient proposé des choses intéressantes, les équipiers de Dussenne sont retombés dans quelques travers qu’on avait oubliés. L’absence de Zinckernagel peut-elle expliquer, à elle seule, le manque d’impact offensif ? En tout cas, c’est notamment à ce niveau que les lacunes ont été observées. OH Louvain s’est créé plus d’occasions franches et il a puni les errements défensifs, à l’image de cette erreur de Bokadi, dont Opoku a su profiter pour ouvrir la marque.

Six matchs pour être européen

Le Standard a toujours fait la course derrière, et si Bokadi s’est rattrapé en égalisant, l’équipe liégeoise a, elle, été rattrapée par son manque d’impact offensif, ses erreurs - Laifis a concédé un penalty pour une faute sur Tamari - et son absence de constance dans l’effort.

La phase régulière s’est mal terminée pour le Standard, et il n’est pas certain que Ronny Deila laissera passer cela, cette semaine, au moment de basculer vers la deuxième partie de la saison. Les Europe playoffs proposeront six matchs où les Liégeois auront une scène pour mieux prester. C’est maintenant qu’on va voir ce qu’on va voir.