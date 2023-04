"On sera supporter de l’Antwerp": voici pourquoi le Standard espère une victoire anversoise en finale de la Coupe de Belgique

L'entraîneur norvégien sait que son équipe, sur un match à enjeu, est capable de se transcender pour faire la différence et obtenir ce qu'elle veut. Mais il faudra le faire en déplacement. Ou plier l'affaire avant. Une place en Coupe d'Europe, même pour un tour préliminaire, serait un "sacré aboutissement", dit encore Deila puisqu'il sait d'où vient son groupe, et ce qu'il a dû traverser cette saison.

À lire aussi

L'ambition pour les playoffs est donc assez claire : "Gagner, pour aller en Europe, a martelé Deila. On a tout en mains pour y arriver, on a prouvé qu'on était capable de battre ces équipes (Gand, Westerlo et le Cercle Bruges)." Seul Gand n'a pas été battu par les Liégeois. Ce serait une bonne occasion d'ouvrir une série, après tout.

L'autre élément, qui tient du règlement, est que le vainqueur des Europe playoffs pourrait être européen, sans jouer de barrage, si l'Antwerp remporte la Coupe de Belgique. "On sera supporter de l'Antwerp", assure Deila dans un sourire, tout en précisant : "Mais on devra bien faire notre travail en playoffs; ce seront des matchs intéressants."

Au sujet de la prestation de son équipe, à Den Dreef, Deila disait sa déception de la prestation, "trop pauvre". "On a eu de bons moments en première période, mais on a manqué de présence dans le rectangle."

Zinckernagel et Cimirot seront prêts

Au moins, il est certain de récupérer Zinckernagel et Cimirot, forfaits ce dimanche. Ils ne seront pas de trop pour espérer retourner en Europe.