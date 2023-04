Les raisons qui poussent les Rouches à croire à un retour en Europe

Il fallait sans doute être très optimiste pour imaginer un tel scénario, et c’est le mérite de Ronny Deila et son staff : avoir convaincu les Liégeois qu’ils étaient capables de faire autre chose que ce qu’ils avaient proposé la saison passée.

À trois jours du début de leur deuxième partie de saison, au Cercle Bruges, les équipiers de Noë Dussenne ont une nouvelle idée en tête : finir premier des Europe playoffs, et disputer le barrage européen contre le quatrième des Champions playoffs… ou composter directement leur ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conference, si l’Antwerp remporte la Coupe de Belgique ce dimanche contre Malines.

Premier… sur base des matchs de la phase régulière

C’est une projection, et il faut la laisser pour ce que c’est. Mais certaines projections se concrétisent, parfois. Sur base des résultats de la phase régulière, le Standard a le deuxième total de points (9) dans les confrontations directes derrière Westerlo (10), devant le Cercle Bruges (7) et Gand (6).

En cumulant ces points à ceux du classement au début des Europe playoffs, les Rouches termineraient en tête, avec 37 unités, devant Westerlo (36), Gand (34) et le Cercle Bruges (32). Peuvent-ils “remettre ça” ?

Gand, l’adversaire le plus coriace ?

La seule des trois équipes que le Standard n’a pas été capable de battre est Gand. Mais les Rouches n’ont pas perdu contre les Buffalos, puisqu’ils ont partagé l’enjeu à l’aller (2-2 à Sclessin) et au retour (0-0 à Gand).

Sur papier, les qualités gantoises paraissent supérieures aux trois autres formations des Europe playoffs, mais la question essentielle est de savoir comment l’équipe de Hein Vanhaezebrouck va se remobiliser après son double échec de la semaine dernière (élimination en quarts de finale de Ligue Europa Conference et, surtout, absence en Champions playoffs).

Un autre élément pourrait compter dans la balance : la fatigue. Gand, avec la Coupe d’Europe, a disputé cinquante-deux matchs, quand les Rouches en ont joué trente-six, comme Westerlo et le Cercle.

Plus que Gand, les oppositions contre Westerlo et le Cercle Bruges donneront une idée plus précise encore des progrès des Rouches, cette saison. Des affiches contre le Club Bruges, Charleroi ou Anderlecht auraient été des rendez-vous très attendus, comme les Liégeois en ont raffolé cette saison.

Ce sera moins sexy sur le papier avec Gand, Westerlo et le Cercle, mais plus éclairant sur les qualités fondamentales de ce groupe pour réaliser une bonne performance et entretenir une forme de continuité dans la performance, ce qui a pu manquer durant la phase régulière.

Des matchs allers d’une autre époque

Si on se reporte aux résultats du Standard durant la phase régulière, on constate que les trois matchs allers ont eu lieu lors des quatre premières journées, entre le 22 juillet et le 13 août. Les Rouches avaient pris quatre points, équitablement répartis : une victoire (contre le Cercle Bruges, 2-0), un nul (contre Gand, 2-2) et une défaite (à Westerlo, 4-2).

L’équipe, surtout, a évolué depuis ces premiers matchs de la saison. Le système a été modifié et les joueurs ont changé : Emond, Amallah, Dragus et Raskin avaient disputé les trois rencontres ; Dewaele et Laursen avaient enchaîné contre le Cercle Bruges et à Westerlo alors que Calut et Ngoy avaient été alignés contre Gand. Seuls Bodart, Dussenne, Laifis, Donnum et Cimirot sont toujours titulaires.

Bien voyager, pour espérer

Le Standard va entamer les Europe playoffs au Cercle Bruges, ce samedi, et ce sera une bonne manière de voir s’il a progressé en déplacement et s’il a retenu les leçons du passé. Les matchs à l’extérieur, pour le Standard, n’ont pas toujours été une réussite, la défaite à OH Louvain (3-2) l’a rappelé.

Le bilan, au terme de la phase classique, renseigne ceci : le Standard a pris 33 points sur 51 à Sclessin, et 22 à l’extérieur, ce qui en fait la dixième équipe de Pro League dans ce classement particulier – elle est la cinquième meilleure équipe à domicile.

La dernière fois que Ronny Deila et son équipe sont allés en Venise du Nord, pour affronter l’autre équipe de Bruges, ils avaient concédé un partage. Un des points essentiels de cette rencontre avait été la manière dont l’équipe de Miron Muslic avait perturbé la construction liégeoise, à une époque où Steven Alzate n’était pas encore accompagné de Gojko Cimirot au milieu, ce qui s’est avéré précieux par la suite pour l’équilibre de l’équipe – Alzate sera suspendu pour ce premier match à Bruges, pour rappel.

La gestion des matchs à l’extérieur sera un élément très important si les Rouches veulent espérer accrocher ces Europe playoffs. Ils commenceront et finiront d’ailleurs en déplacement puisqu’ils disputeront le sixième match à Gand, où ils n’ont plus gagné depuis le 3 avril 2019 et un succès 1-2.