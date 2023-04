Deila, avant Cercle Bruges - Standard : “C’est 50-50 pour Zinckernagel”

”C’est 50-50 pour sa participation au match de samedi, a commenté Deila. On fera le point ensemble (ce vendredi ou samedi matin), mais s’il n’est pas à 100 %, il ne jouera pas. On sait tous ce que Philip peut apporter, mais je ne veux prendre aucun risque.” Déjà privé de Steven Alzate, suspendu, le Standard, sans Zinckernagel au Cercle, pourrait avoir des difficultés à faire la différence, sur le plan offensif.

Deila a évidemment protégé son groupe, en assurant qu'” on a 22 ou 23 joueurs, il y a de la concurrence”. Mais il a tout de même averti, quelques jours après la défaite à Louvain : “On devra être plus performant, et pas reproduire ce que j’ai vu dimanche passé.”