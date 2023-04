Filippo Melegoni, le douzième homme qui fait l’unanimité

Au moins, l’Italien, prêté par la Genoa, évoluera dans une position qu’il maîtrise, tout comme il avait joué dans le milieu à Den Dreef pour remplacer Gojko Cimirot, ménagé. À Louvain, Melegoni a renseigné ses meilleures stats depuis qu’il est arrivé en bord de Meuse. Outre son but, il a été impliqué dans 88 actions, son plus haut total, avec un taux de réussite de 72 % d’actions réussies, son meilleur pourcentage.

Deila avait pointé la bonne prestation de son joueur après la rencontre. Deux jours avant, en conférence de presse, l’entraîneur norvégien avait expliqué : “Filippo a bien progressé cette saison sur les plans technique et physique. Il comprend bien le jeu, aussi. Il peut encore s’améliorer dans les duels; puis, il devra trouver sa bonne position. Mais, pour le moment, sa polyvalence nous aide.”

Proche d’Alzate, Fossey et Ohio, il est apprécié pour sa personnalité positive

Melegoni est un médian qui a été amené à jouer sur le côté droit en soutien de l’attaquant et en attaque. Le couteau suisse du Standard n’est pas un titulaire; plutôt le premier des remplaçants, une sorte de douzième homme toujours présent quand on fait appel à lui. Et il faut croire que le joueur, formé à l’Atalanta, sait se contenter de ce qu’il a, ce qui peut être perçu comme un manque d’ambition. On dira plutôt que c’est une manière de rester à sa place, sans faire de vague, au contraire.

Filippo Melegoni lors de sa dernière conférence de presse.

Car il est rare de voir l’ancien international espoir arriver à l’Académie SL16 en faisant la tête. D’une nature positive, il est plutôt du genre à aller vers les autres, privilégiant une proximité plus prononcée avec Marlon Fossey, Steven Alzate et Noah Ohio, avec qui il a participé à des cours de français et avec qui il a pu refaire le match, longuement, après la victoire du Standard contre Charleroi, il y a quinze jours. Dans le vestiaire, à l’occasion, il peut aussi pousser la chansonnette, quand la playlist du vestiaire diffuse une chanson qu’il aime chanter. La vie, c’est plus marrant en chantant.

Bon chanteur, l’Italien se débrouille aussi de mieux en mieux en français, pour se faire comprendre, et tout le monde met en avant, en interne, sa politesse, sa ponctualité et son sens de l’intégration alors qu’il est en prêt. Melegoni est finalement décrit comme un vrai gentil, au sens positif du terme. Une gentillesse, dans un monde égoïste, qui peut être perçue comme un petit défaut.

guillement "Il est brave, peut-être un peu trop. Or, dans ce milieu, il faut savoir se faire sa place, défendre ses intérêts."

Alexander Blessin a eu Melegoni sous ses ordres, à la Genoa, et l’entraîneur allemand assure : “Je n’ai que des bonnes choses à dire, à son sujet. Il est un super équipier, il ne se plaint jamais. Il a une bonne technique, une certaine clairvoyance dans le jeu. À mes débuts, il a été remplaçant puis il s’est imposé comme titulaire.”

Mais il n’a pas fini la saison dans la peau d’un titulaire. “J’ai eu l’impression qu’il a un peu abandonné (NdlR : le club a été relégué en Serie B), qu’il était moins efficace, moins tranchant.”

La personnalité n’avait pas changé mais Melegoni s’était un peu effacé petit à petit. “C’est un joueur intelligent mais il doit parfois être plus strict ou un peu plus égoïste pour défendre ses intérêts et sa place. Il ne faut pas se comporter comme un asshole (c…) mais il faut savoir se faire sa place, être plus leader, vouloir prendre des responsabilités.”

Melegoni n’a pas ce tempérament, fondamentalement. “Il est brave, résume Blessin, peut-être un peu trop.” Au début de cette saison, le technicien allemand a eu trois ou quatre conversations avec son joueur pour lui expliquer qu’il était à un tournant de sa carrière à 24 ans. “C’est un grand professionnel, sérieux à l’entraînement, rigoureux en dehors du terrain. Mais quand il ne jouait pas, je ne le voyais pas abattu, comme s’il acceptait sa situation.”

Quand l’idée d’un prêt au Standard a été évoquée, l’été passé, Melegoni a pris ses renseignements notamment auprès de Blessin passé par Ostende et qui connaît le championnat belge. “On en a longuement parlé et je lui ai dit que c’était sa décision. Je ne pouvais pas lui garantir du temps de jeu (NdlR : il n’avait pas disputé une minute lors des trois premiers matchs de championnat) et on s’est quitté en bons termes, on est même resté en contact à ses débuts au Standard.”

Il espère rester à Liège

Mais il reste toujours cette interrogation; à Liège, quelle est sa meilleure position ? “À un moment, il devra se fixer, glisse Deila. Car ce n’est pas toujours bon pour un joueur d’être utilisé à différents postes.” Pour Blessin, l’Italien est “un médian axial qui peut jouer un cran plus haut, en 10.”

Arrivé diminué en septembre en raison d’un début de pubalgie, il avait vécu des débuts moyens et sa première titularisation contre Seraing fin septembre avait duré une mi-temps, le temps d’une erreur sur l’ouverture du score et de quelques mauvais choix.

Jusqu’à la trêve pour la Coupe du monde, son rendement était jugé insuffisant mais il n’a jamais perdu son enthousiasme, profitant du stage à Marbella pour repartir de plus belle. Proche de ses parents qu’il appelle régulièrement et qu’il voit dès qu’il peut quand il rentre à Bergame, il a pu aussi compter sur les conseils de son papa pour ne pas baisser la tête. Il faut dire que la carrière de Melegoni, marquée par une sérieuse blessure (rupture des ligaments croisés du genou, en 2019), n’a pas toujours été linéaire, ce qui peut expliquer le recul qu’il a sur sa situation.

À six matchs de la fin de la saison (ou sept, selon qu’il y aura un barrage européen ou non), l’ancien international espoir aura encore l’occasion de confirmer qu’il est un bon douzième homme. Il ne changera plus de statut cette saison. Et pour la suivante ? Prêté par la Genoa, il n’a pas caché sa volonté de rester à Liège où il se sent bien et où il a pris ses habitudes. Plutôt casanier en semaine, il sait sortir… du banc pour filer un coup de main.