Laifis ouvre la porte à un départ au Standard : stop ou encore ?

Le décor a totalement changé, un an plus tard. Laifis a 29 ans, il en aura 30 le 19 mai prochain, et il semble avoir retrouvé une deuxième jeunesse. La raison de ce changement, pour le principal intéressé, porte un nom : Ronny Deila. “La saison dernière a été très difficile, d’un point de vue personnel. Le nouveau coach m’a aidé à me retrouver, il m’a rendu la confiance.”

Les discussions ont été nombreuses entre le joueur et le technicien, qui qualifie Laifis de “top joueur”, au point de le classer dans son top 3 et d’ajouter : “C’est un honneur de coacher un joueur comme lui.” Il aurait voulu mettre les formes pour lui faire la cour, Deila ne l’aurait pas fait autrement.

Car quelques minutes avant que l’entraîneur ne se présente en conférence de presse, Laifis avait pris place, et son avenir avait forcément été une des questions de l’instant médiatique. À un an de la fin de son contrat, il est à la croisée des chemins.

guillement "Cela fait sept ans que je suis ici, il faut parfois penser au changement."

Concentré sur les playoffs à venir, le défenseur ne pense pas trop à son futur, assure-t-il, mais il a tout de même glissé : “Cela fait sept ans que je suis ici, il faut parfois penser au changement. Cela fait sept ans que je suis ici, et je suis reconnaissant de ce que j’ai vécu jusqu’ici.”

Arrivé pendant l’été 2016, le Chypriote en est en effet à sa septième saison au Standard. Il a joué plus de 250 matchs (253), est le Rouche le plus ancien, avec Gojko Cimirot, et l’idée d’un départ ne semble pas à exclure.

”On ne sait pas comment les choses peuvent se passer, note Laifis, qui assure qu’il n’a pas encore rencontré la direction pour évoquer la suite. On verra, mais pour le moment, je ne préfère pas trop en dire.”

guillement "Si je pouvais, je le garderais encore deux ou trois ans."

Pour Deila, les choses sont plus nettes : “Si je pouvais, je le garderais encore deux ou trois ans. Je comprends son point de vue (d’ouvrir la porte à un éventuel départ), mais il est important pour l’équipe, en raison de son expérience, de sa maturité. Comme Cimi (Cimirot, en fin de contrat au terme de cette saison), il porte l’ADN du club, c’est un vrai soldat.”

Du côté de la direction, la question de l’avenir de Laifis n’a pas encore été tranchée. Aucune discussion n’a été entamée, et s’il faudra voir quelle sera la volonté de 777 Partners, on laisse filtrer l’idée, en interne, qu’on ne serait pas contre de le garder un an de plus.

Avec le risque de le laisser aller au bout de son contrat, et qu’il puisse partir gratuitement en juin 2024 ? La logique économique de 777 Partners n’est pas de garder des joueurs en fin de contrat, a priori, même si elle le fera pour Noë Dussenne.

La direction souhaite le garder

Laifis joue donc, peut-être, ses derniers matchs pour le compte du Standard. Et il a choisi le bon moment pour se montrer sous son meilleur jour. “Ses sept derniers matchs ont été très bons, souligne Deila, qui loue le professionnalisme de l’international chypriote. On veille à ne pas surcharger son entraînement, car l’âge est là, mais il fait les efforts nécessaires, au fitness, pour limiter les risques de blessures.”

Au début de cette saison, quand il a vu débarquer l’entraîneur norvégien, mais que les joueurs à côté avaient peu changé, Laifis ne le cache pas : “Je me demandais un peu ce qu’on allait faire. Puis tout s’est mis en place, et on a compris après la première partie de la saison (à la trêve pour la Coupe du monde) qu’il y avait quelque chose à faire (pour les Europe playoffs).”

guillement "Je suis plus confiant sur le terrain."

Lui, le premier, a retrouvé une ancienne version, plus consistante, comme à ses débuts. Il est à nouveau ce défenseur central capable de porter le ballon ou d’envoyer des transversales pour orienter ou déséquilibrer le jeu. La force de persuasion de Deila a manifestement été essentielle pour l’ancien joueur de Famagouste. “Je suis plus confiant sur le terrain, glisse-t-il. Le coach nous dit souvent qu’on doit tenter, qu’on ne doit pas avoir peur. C’est important d’avoir cette confiance. C’est un des meilleurs entraîneurs que j’ai eus.”

Laifis est un des symboles de ce Standard neuf avec des anciens. Au fond du trou la saison passée, il a relevé la tête. Restera-t-il au Standard après cette saison, ou joue-t-il ses dernières partitions en rouche ? Décrocher l’Europe serait une belle manière de boucler la boucle, en tout cas.