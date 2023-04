On ne va pas se mentir : si vous avez loupé la rencontre entre le Cercle et le Standard, ce samedi soir, vous n’avez pas manqué grand-chose. Mais les attaquants, eux, ont beaucoup manqué. De précision. Le match s’est finalement résumé à une succession d’occasions loupées de part et d’autre. Emond a eu deux grosses occasions en première période mais ne les a pas converties et les Brugeois se sont montrés dangereux à plusieurs reprises sans parvenir à tromper un Arnaud Bodart très attentif dans les cages rouches. Ce sont finalement les défenseurs qui se sont principalement mis en évidence. En fin de rencontre, Nathan Verboomen a été clément avec Cihan Canak, auteur d’une charge dans le rectangle sur Siquet. Jouez, a dit l’arbitre.

Le point au classement : déjà deux points de retard sur Gand

La victoire de Gand face à Westerlo vendredi soir (3-1) avait déjà mis la pression sur le Standard. Le partage acquis en terre brugeoise a permis aux Rouches de revenir à deux points des Buffalos, qu’ils affrontent samedi prochain à Sclessin. Le calcul est simple : les Liégeois ne pourront pas perdre face aux hommes de Hein Vanhaezebrouck, sous peine de les voir prendre cinq points d’avance au classement. Dans pareille hypothèse, l’objectif européen serait déjà fortement compromis.

Les inquiétudes : Zinckernagel toujours absent, Balikwisha blessé

Incertain avant la rencontre suite à sa blessure au mollet qu’il traîne depuis quelques semaines, Philip Zinckernagel n’a finalement pas été en mesure de prendre part à la rencontre et n’était pas sur la feuille de match A la demi-heure de jeu, c’est un autre joueur qui est venu remplir l’infirmerie après un coup reçu sur la cheville en la personne de William Balikwisha. Il a été remplacé par Canak. L’absence des deux offensifs liégeois combinée à celle d’Alzate a clairement pesé sur la créativité du Standard. Sans eux, tout est plus compliqué.

Le retour : Emond titulaire pour la première fois en huit mois mais maladroit

En l’absence de Zinckernagel, c’est Renaud Emond qui a été titularisé aux côtés de Noah Ohio par Ronny Deila. Le Gaumais a beaucoup couru et s’est créé deux énormes opportunités avant la pause mais il a manqué de qualité à la finition. En deuxième période, il s’est également retrouvé en bonne position sans parvenir à conclure. Il a encore besoin de temps pour être à 100 %.

Le spectateur diabolique : Tedesco était présent

Comme il en a pris l’habitude, Demenico Tedesco a assisté à la rencontre de ce samedi en compagnie de Franky Vercauteren. Il a pu apercevoir quelques jeunes Belges comme Siquet, Deman, Ravych ou encore Bodart. Mais comme nous, il n’a pas dû s’amuser beaucoup.

La déception : une assistance indigne d’un match de playoffs

Il n’y avait pas 5 000 personnes dans le stade Jan Breydel, ce samedi, où l’ambiance ne ressemblait en rien à un match de playoffs. On se serait cru à un match amical de début de saison, avec quinze degrés en moins au thermomètre. Les supporters des deux camps ont bien tenté de mettre un peu d’ambiance mais on était loin d’une atmosphère des grands soirs.