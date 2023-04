Ronny Deila rassurant sur les blessures de Balikwisha et Zinckernagel : “Ils seront vite de retour”

Même si le Standard n’a pas livré le meilleur match de sa saison au Cercle (0-0), Ronny Deila s’est montré satisfait de l’attitude des joueurs. “On a eu de grosses occasions durant les 25 premières minutes puis on a eu plus de difficultés avec le jeu direct du Cercle et leur pressing. On a concédé quelques occasions donc pour moi, un 0-0 est OK. Je suis content de prendre un point et il est important de prendre trois points la semaine prochaine contre Gand. Pour le moral et pour notre espoir. On sait à quel point on est fort à la maison et on espère le montrer samedi prochain.”