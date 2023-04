Standard : Karting et barbecue au menu des Rouches ce dimanche

Samedi soir, dans le vestiaire liégeois, c’était la satisfaction qui primait, celle d’avoir arraché un bon point dans des conditions compliquées sans Zinckernagel et Alzate. “Ces absences ne constituaient pas une excuse. Nous sommes une équipe et nous l’avons montré. Renaud s’est battu sur tous les ballons devant et Canak a fait une belle montée au jeu. Melegoni gagne également en consistance match après match. Tout cela est positif”, assurait Deila. Ce dernier a particulièrement apprécié l’abnégation de ses troupes et leur courage à toute épreuve. “Je suis très satisfait de la prestation ainsi que de ce point pris.”