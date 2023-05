Le Standard sans ses maîtres à jouer a montré son autre visage

Samedi, au Cercle, les Liégeois, bousculés, ont préféré ne pas perdre plutôt que de tout tenter pour gagner au risque de tout perdre, lors d’un match compliqué face à un adversaire difficile. Une rencontre qui a été d’autant plus complexe à jouer sans les maîtres à jouer liégeois : le meilleur buteur Philip Zinckernagel (suspendu) et la plaque tournante Steven Alzate (suspendu), dont l’importance n’a cessé de croître ces derniers temps. Les hommes de Ronny Deila ont encore subi un coup dur avec la sortie sur blessure de William Balikwisha à la demi-heure de jeu, suite à un coup reçu sur la cheville. L’équation était simple : le Standard était alors privé de ses trois joueurs les plus doués techniquement.

"Techniquement, l'équipe a perdu en qualité mais ce n'est pas une excuse."

”On a perdu des joueurs importants et tout est plus difficile, sans eux, expliquait de manière transparente Merveille Bokadi à la sortie des vestiaires, dans les travées du stade Jan Breydel. Mais on doit aussi apprendre à jouer notre football quand ils ne sont pas là.”

Sur la pelouse brugeoise, les Rouches ont surtout joué un autre football. Moins chatoyant, moins technique. Mais plus physique, plus direct. “Techniquement, l’équipe a perdu en qualité avec les absences mais ce n’est pas une excuse. On a montré qu’on avait de l’envie et j’ai beaucoup apprécié les attitudes, indiquait, pour sa part, Deila, le coach liégeois. Nous avons d’autres joueurs pour remplacer nos absents et je pense qu’il faut donner du crédit aux performances de joueurs comme Canak, qui est bien entré au jeu, ou Emond, qui s’est battu durant 90 minutes.”

Il est difficile de donner tort au coach des Rouches. S’il a été un peu moins aérien que lors de ses montées au jeu en début de saison, Cihan Canak a été plutôt bon sur la pelouse du Cercle. Quant à Renaud Emond, il s’est créé deux très belles opportunités mais il s’est aussi et surtout donné à 100 %, dans le pressing notamment. Filippo Melegoni, lui, a repris le rôle d’Alzate dans l’entrejeu, aux côtés de Cimirot. Sans démériter.

Des chiffres de guerriers

Individuellement plus faible en l’absence de ses techniciens, le Standard a compensé par des qualités collectives. S’ils ont réussi un peu moins de passes qu’habituellement (76 % contre 80 % en moyenne lors des cinq derniers matchs de phase classique) et qu’ils ont moins tiré au but (seulement deux fois contre cinq fois d’ordinaire), les Liégeois ont fait preuve d’une belle solidité dans les duels. Leur taux de réussite dans cet exercice était de 62 %, ce qui correspond à une amélioration par rapport aux dernières sorties rouches (55 % en moyenne). Les 51 interceptions réussies par la bande à Deila sont également le meilleur total depuis le déplacement à Ostende, le 1er avril.

Ce visage de guerriers montré par les Rouches est un bon indicateur de la mentalité avec laquelle le Standard a abordé les playoffs. Les Liégeois sont bien conscients qu’ils ne gagneront pas leurs six matchs d’Europe playoffs et que leur mission principale est, d’abord, de faire le plein de points à domicile, là où ils sont portés par leurs fans. Cela tombe bien : deux matchs à la maison arrivent dans la foulée l’un de l’autre. Et ils auront lieu avec Zinckernagel, Balikwisha et Alzate.

Ce samedi, la réception de Gand peut permettre au matricule 16 de prendre la tête de son groupe de playoffs et d’être, virtuellement, qualifié pour le deuxième tour préliminaire de Conference League. Une victoire face à Westerlo, le week-end suivant, serait, elle, synonyme de sept sur neuf et donc de départ idéal dans ces playoffs.