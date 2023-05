Standard : la barre des 15.000 abonnés pour les Europe Playoffs a été franchie

Pour vaincre Gand, ce qu’il n’a pas encore réussi à faire cette saison (2-2 à domicile et 0-0 à Gand), le Standard aura plus que besoin de son 12e homme. “Chez nous, on peut battre tout le monde grâce à l’aide de notre fantastique public. Je n’ai jamais vécu quelque chose de similaire dans ma carrière”, a souvent répété Ronny Deila tout au long de la saison. Le Norvégien espère donc que les supporters liégeois seront présents en masse.

Sclessin veut encore vibrer durant ces trois matchs qui pourraient mener le Standard à l'Europe. ©VKA

2/3 des abonnés de la phase classique ont repris un abonnement

À un peu plus de trois jours du coup d’envoi de cette rencontre, le Matricule 16 a déjà écoulé 15.000 mini-abonnements pour les trois matchs de playoffs. Autrement dit, 2/3 des abonnés (21.000) de la phase classique ont décidé de venir soutenir leurs couleurs contre Gand, Westerlo et le Cercle pour les pousser à retrouver le chemin de l’Europe qui échappe au Standard depuis 2020.

Les Standardmen espèrent encore voir ce chiffre grimper d’ici samedi puisque des abonnements ainsi que des tickets au match par match seront encore en vente jusqu’au coup d’envoi à 20h45.