D’abord le maintien dans le foot pro puis des évolutions pour le SL16 FC: "On vise à faire progresser nos jeunes talents"

Objectif maintien dès le début

Il y a un peu moins d’un an, lorsque l’ex-équipe U21 du Standard s’est qualifiée pour la Challenger Pro League, l’objectif pour la saison prochaine était clairement annoncé : le maintien en D1B. Aux yeux de 777 Partners, la possibilité de voir évoluer ses jeunes joueurs au sein d’une compétition professionnelle constituait une opportunité à ne pas louper. “On vise à faire progresser nos jeunes talents. Certains ont 16 ou 17 ans, et vont être confrontés à un nouveau challenge, déjà au monde professionnel. Cela demande un investissement à 100 %”, avait précisé Joseph Laumann à l’aube de cette saison.

Directeur sportif du Standard mais aussi du centre de formation, Fergal Harkin a, lui aussi, bien conscience de l’importance de conserver le SL16 FC en Challenger Pro League. “Je ne parlerais pas de catastrophe en cas de descente mais de grosse déception qui nécessiterait une remise en question profonde. Avec le SL16 FC, notre objectif était double : se maintenir sportivement et développer au maximum les capacités de nos jeunes joueurs. Le second a été atteint quand on voit des joueurs comme Canak ou Balikwisha, qui ont tous les deux commencé la saison avec le SL16 FC, faire partie intégrante du noyau A. Notre équipe U23 fait partie des plus jeunes de la D1B. Nous croyons énormément en ce groupe et en sa capacité à se maintenir”, nous précisait-il il y a quelques semaines.

Le Standard milite pour jouer le lundi soir !

L’un des gros soucis rencontrés cette saison par la direction liégeoise, c’est l’étroitesse du noyau A. Nombreux sont les jeunes espoirs à avoir commencé la saison avec le SL16 FC qui ont finalement été appelés par Ronny Deila chez les pros. On peut citer Canak, Noubi, Balikwisha, Ngoy. Cela n’a pas facilité la tâche du staff de Laumann qui, comme les autres coachs d’équipe U23 en Challenger Pro League, a dû respecter le règlement (un joueur qui a joué au moins 45 minutes lors du dernier match de l’équipe première ou qui était titulaire ne peut jouer le match suivant de l’équipe U23.) Cette règle, le Standard aimerait bien la revoir. “On aimerait que tous nos matchs se disputent le lundi. Cela faciliterait grandement les choses. La ligue doit comprendre qu’on ne peut pas faire jouer les jeunes le même jour que les pros. Prenons les cas de Canak et Noubi. S’ils ne peuvent pas jouer ces matchs, à quoi ça sert ? Ils doivent avoir des opportunités de jouer un maximum de match. Et si le SL16 joue en même temps que nous, c’est impossible”, précisait récemment Deila. À Sclessin, on nous confirme œuvrer pour modifier ce point du règlement mais on précise être opposé au refus des autres clubs.

Lucas Noubi, comme Cihan Canak, a parfois été mal pris entre l'équipe A et le SL16 FC.

Délocaliser le SL16 FC à Visé et le faire progresser

On l’aura compris, la saison 2022-2023 du Standard en Challenger Pro League aura eu un caractère expérimental. Le SL16 FC a connu une saison plus que mouvementée et elle doit servir de leçon pour l’avenir. “C’est le mode de fonctionnement de cette seconde équipe professionnelle que nous devons revoir, nous précise-t-on à la direction du club. Ce n’est pas évident de combiner les notions de seconde équipe et d’obligation de résultat.”

Au club, on reconnaît volontiers ne pas avoir eu assez de temps à consacrer au bon développement de cette équipe pro bis compte tenu du rachat du club l’année dernière. C’est pourquoi des ajustements seront opérés dans les prochains mois. Le plus grand d’entre eux pourrait être la délocalisation des matchs du SL16 FC. Le club étudie actuellement la possibilité de disputer ses matchs ailleurs qu’à Sclessin. Une piste sérieuse mène au stade de la Cité de l’Oie de Visé. Notons que la présence des U23 en Challenger Pro League représente un coût additionnel de plus de 2,5M € par saison pour le club qui investira davantage en cas de maintien pour avoir une équipe plus compétitive la saison prochaine, “sans pour autant griller nos jeunes”, assure-t-on au club.