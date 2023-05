Le SL16 respire, Virton pleure

C’est donc à un match de la peur auquel la nouvelle très faible assistance, qui confirme une nouvelle fois que les jeunes liégeois ne doivent plus évoluer à Sclessin, a assisté vendredi soir.

On pouvait s’en douter, la pauvreté était au rendez-vous des débats en première période à l’image des fautes directes de Traoré ou encore Noubi sans parler de la passivité de la défense virtonaise.

Les jeunes pousses liégeois en profitaient avant la demi-heure. Sur un changement d’aile de Ghalidi, Ziani partait dans un solo avant de tromper Sadin d’une frappe croisée ras de terre.

Ziani, un 6e but qui vaut de l’or

Par ce but, le 6e de sa saison (le 4e face à Virton) renforçant son statut de meilleur buteur liégeois, Ilyes Ziani justifiait encore le fait que la direction liégeoise a levé l’option de son prêt (en attendant de savoir si l’Union activera la contre option).

À la pause, les Virtonais étaient virtuellement éjectés du football professionnel, eux qui, par le passé, avaient déjà échappé à la sentence grâce à la disparition de Mouscron.

José Jeunechamps, arrivé en février dernier, a tenté de trouver les mots durant le break. Il aura fallu attendre les dix dernières minutes pour voir ses hommes se rebeller et revenir au score via Abdallah. Quelques instants plus tard, Mabella touchait le poteau d’Epolo. Mais cette minirévolte arrivait bien trop tardivement pour des Virtonais qui devaient impérativement s’imposer pour rester en Challenger Pro League ce qu’ils ne feront pas puisqu’ils sont officiellement relégués. Ils disputeront une ultime rencontre pour l’honneur face à Genk le week-end prochain.

Du côté du SL16 FC, l’objectif maintient est assuré mais dans une douleur qui traduit tous les changements qui doivent encore être opérés dans les prochains mois pour vivre une saison 2023-2024 plus calme en Challenger Pro League.

K. S.

Sl16 FC : Epolo, Noubi, Hautekiet, Mawete, Traoré, Bansé, Dodeigne (58e Da Silva), Brrou (76e Berberi), Ghalidi (68e Kuavita), Ziani (76e Calut), Buksa.

Virton : Sadin, Vinck, Bourdin, Rémy (80e Cassaert), Lesquoy, Kagé (80e Albanese), Masangu (46e Kozielo), Doué (75e Doudouit), Mabella, Mboyo (59e Abdallah), Anne.

arbitre : M. Bourdeaud’Hui.

avertissements : Masangu, Noubi, Anne, Lesquoy

les buts : 24e Ziani (1-0, assist : Ghalidi), 80e Abdallah (1-1, assist : Albanese).