Rien que sa frappe sur le coup d’envoi de la seconde période valait le détour. L’attaquant gantois a fait très mal à la défense liégeoise. Beaucoup de frappes, souvent cadrées, un but et un travail préparatoire pour le second de Cuypers. Grosse prestation, une de plus.

Bodart 4

Ne parvient pas à s’interposer devant Orban, ce qu’il fait peu de temps après le but. Le Gantois lui donne une énorme sueur froide sur le coup d’envoi de la seconde période. On est en droit de se demander s’il doit sortir sur le long ballon vers Orban alors que Bokadi était au duel.

Dussenne 6

Conscient de l’importance du moment, le capitaine a tenté de donner l’impulsion, encore plus après le second but gantois en jouant très haut sur l’échiquier laissant ainsi des espaces dans son dos.

Bokadi 5

Dès le début de la rencontre, il a été au contact avec Gift Orban sachant très bien qu’il ne fallait pas lui laisser le moindre centimètre. Un principe qu’il a oublié l’espace d’une fraction de seconde a la demi-heure avec ce pas fatal vers le ballon laissant un mètre au Nigérian qui n’en demandait pas tant.

Laifis 5

Il est surmonté par Cuypers sur le long ballon qui précède la passe décisive de l’ancien Standardman provoquant le décalage dans la défense et la sortie de position de Bokadi.

Fossey 6,5

Très grosse activité sur son flanc droit, notamment au cours du second acte avec plusieurs descentes qui ont amené le surnombre et quelques bons centres dans la foulée.

Cimirot 6

Beaucoup de ballons touchés, comme à son habitude mais il a directement été soumis à une grosse pression gantoise l’obligeant à souvent jouer vers l’arrière. Sacrifié tactiquement peu après l’heure de jeu.

Alzate 6

Un début de match étincelant avec beaucoup de dextérité balle au pied avant de rentrer petit à petit dans le rang. Il a retrouvé sa marche vers l’avant au retour du vestiaire et a été récompensé par un but qui a rendu, l’espace de quelques minutes, l’espoir aux siens. L’exclusion vient ternir sa prestation. Il manquera contre Westerlo.

Donnum 6,5

Zinckernagel de retour à ses côtés, le Norvégien retrouvait de l’allant. Très actif en première période sans que cela n’aboutisse, il dépose un ballon vicieux sur le coup-franc qui amène l’égalisation d’Alzate.

Canak 6

Une belle chevauchée peu après la 20e avant un centre qui ne trouvait pas preneur. Il a tout donné jusqu’à ce que les crampes aient raison de lui.

Emond 4

Il conservait la confiance de son coach mais malgré toute sa bonne volonté, il a eu du mal à lui rendre la pareille. Match plus que compliqué.

Zinckernagel 5,5

Son retour était très attendu, peut-être même trop au regard de la prestation du Danois. Zinckernagel n’a pas démérité, que du contraire même, mais il n’a pas été en mesure de faire la différence.

Melegoni 5,5

L’Italien a essayé d’apporter du liant dans l’entrejeu mais cela n’a pas été suffisant.

Ohio 5

On a tenté d’aller le chercher dans la profondeur mais il n’a jamais réussi à prendre le dessus sur Okumu.

Deila 6

Le tacticien norvégien n’a jamais eu pour habitude de regarder dans l’assiette du voisin, mais pour une fois, il a dû être jaloux de son homologue et de la force de frappe offensive dont ce dernier dispose. Car c’est clairement ce qui a fait la différence ce samedi soir. Deila le sait, ce revers est sans doute rédhibitoire dans la course à l’Europe.